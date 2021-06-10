Лидер белорусской оппозиции призвала к созданию трибунала для расследования действий правительства

((ТРАНСКРИПТ))





В Беларуси уже несколько месяцев продолжаются протесты, которые были вызваны переизбранием на шестой срок президента Александра Лукашенко на выборах в августе 2020 года.





Система подсчета голосов на выборах подверглась широкой критике за коррумпированность.





Президент Лукашенко находится у власти почти 27 лет, став первым президентом Республики Беларусь в 1994 году.





Белорусские власти жестко отвечали на демонстрации.





Силовики арестовали более 35 000 человек, и также сообщается, что тысячи протестующих были избиты.





Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала к международной поддержке.





"Вся эта ситуация в Беларуси заслуживает всеобщего и непоколебимого ответа. В противном случае мы все столкнемся с такими ситуациями в будущем, так как Лукашенко превращает мою страну в Северную Корею в Европе - закрытую, непредсказуемую и опасную".





Она также призвала европейские страны ввести более жесткие санкции против белорусского правительства, прекратив торговлю белорусскими нефтепродуктами и удобрениями и отказавшись иметь дело с государственными учреждениями и банками страны.





Администрация Байдена ответила на этот призыв.





Посол США по Республике Беларусь Джули Фишер считает помощь Соединенных Штатов критически важной.





"Беларусь - страна на перепутье. То, что произойдет дальше, повлияет на жизнь будущих поколений не только в пределах их границ, но и по всему европейскому континенту. Будут дополнительные санкции, и они будут очень скоро".





Посол Фишер не смогла занять свой пост, потому что Беларусь отказалась выдать ей визу.





Вместо этого она провела последние месяцы в Европе, общаясь с лидерами оппозиции и активистами гражданского общества, которые бежали из страны из-за подавления инакомыслия.





Посол присутствовала на слушаниях сенатского комитета по международным отношениям по политике в отношении Беларуси в Вашингтоне.





"Введя визовые ограничения, госдепартамент дал понять, что лица, ответственные за удушение белорусской демократии, не приветствуются в Соединенных Штатах. В то же время мы усиливаем нашу помощь народу Беларуси, которая направлена на оказание экстренной поддержки лидерам гражданского общества, вынужденным бежать из Беларуси, на поддержку общественного мнения в Беларуси, продвижение независимых СМИ, документирование нарушений прав человека, помощь тем, кто внутри и за пределами Беларуси поддерживают единство".





Сенатор США Боб Менендес заявил на слушаниях, что правильный ответ США имеет решающее значение.





"Репрессивные меры этого режима резко усилились три недели назад, когда были арестованы Роман Протасевич и Софья Сапега, ставшие жертвами угона самолета по заказу государства. Администрация Байдена справедливо сделала поддержку прав человека центральным элементом своей внешней политики. То, как мы отреагируем на Беларусь, станет сигналом не только для режима в Минске, но и для автократов всего мира".





Международное осуждение и изоляция Беларуси усилились после того, как в конце мая белорусские авиадиспетчеры сообщили экипажу самолета Ryanair о предполагаемой угрозе взрыва.





Они поручили пилотам приземлиться в столице страны Минске, где власти вывели из самолета и арестовали журналиста Романа Протасевича.





Утверждается, что более 470 человек находятся в местах лишения свободы в Беларуси, являясь политическими заключенными.





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