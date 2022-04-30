Байден готов конфисковать имущество российских олигархов

President Joe Biden speaks during a meeting with Inspectors General in the State Dining Room of the White House in Washington, Friday, April 29, 2022. (AP Photo/Susan Walsh)

US President Joe Biden Source: AP/Susan Walsh

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Белый дом предложил конфисковывать имущество российских олигархов и передавать его на нужды Украины. Речь идет о незаконных активах. А Конгресс США проголосовал за закон о ленд-лизе для Украины. Объясняем, что это значит.

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