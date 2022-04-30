Байден готов конфисковать имущество российских олигархов

Байден готов конфисковать имущество российских олигарховPlay05:00US President Joe Biden Source: AP/Susan WalshGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.59MB) Белый дом предложил конфисковывать имущество российских олигархов и передавать его на нужды Украины. Речь идет о незаконных активах. А Конгресс США проголосовал за закон о ленд-лизе для Украины. Объясняем, что это значит.READ MOREВ Киеве в результате ракетного удара погибла журналистка Радио Свобода Вера ГиричСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод