"Благословляю твои носки". Ох уж этот австралийский английский!

В интервью преподаватель английского Лана Кокрэн рассказала о том, как важно знать устойчивые выражения австралийцев для эффективной коммуникации; в чем разница между акцентом и произношением и над чем надо работать; также мы поговорили о разнице в интонации русского и английского языков, о важности коротких разговоров small talks и на какие темы можно их вести, и о многом другом.





Лана также рассказала о своем инстраграм-аккаунте english.lana.australia , где она совершенно бесплатно делится советами по изучению австралийского английского.