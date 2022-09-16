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"Благословляю твои носки". Ох уж этот австралийский английский!

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Lana Cochrane, English teacher

Lana Cochrane, English teacher Credit: Supplied by Lana Cochrane.

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Published 16 September 2022 at 2:45pm
By Svetlana Printcev
Source: SBS

Говорим про особенности австралийского английского с преподавателем у-та Квинсленда Ланой Кокрэн.

Published 16 September 2022 at 2:45pm
By Svetlana Printcev
Source: SBS
В интервью преподаватель английского Лана Кокрэн рассказала о том, как важно знать устойчивые выражения австралийцев для эффективной коммуникации; в чем разница между акцентом и произношением и над чем надо работать; также мы поговорили о разнице в интонации русского и английского языков, о важности коротких разговоров small talks и на какие темы можно их вести, и о многом другом.

Лана также рассказала о своем инстраграм-аккаунте
english.lana.australia
, где она совершенно бесплатно делится советами по изучению австралийского английского.
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