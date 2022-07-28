Благотворительный пикник для вынужденных переселенцев и волонтеров Blue Peony Foundation

Благотворительный пикник для вынужденных переселенцев и волонтеров Blue Peony FoundationPlay11:57 Source: Photo by SBS RussianGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.95MB) В воскресенье, 24 июля, в Burwood парке в Сиднее около 300 человек собрались на благотворительное мероприятие, организованное "Blue Peony Foundation" для вынужденных переселенцев из Украины и волонтёров.Слушайте также:"Мы объединились, чтобы помогать нуждающимся, независимо от национальности, языка, убеждений или религии' Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод