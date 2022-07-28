Благотворительный пикник для вынужденных переселенцев и волонтеров Blue Peony Foundation

Blue Peony Foundation

Source: Photo by SBS Russian

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В воскресенье, 24 июля, в Burwood парке в Сиднее около 300 человек собрались на благотворительное мероприятие, организованное "Blue Peony Foundation" для вынужденных переселенцев из Украины и волонтёров.

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