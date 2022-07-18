"Мы объединились, чтобы помогать нуждающимся, независимо от национальности, языка, убеждений или религии'

Зоя Даглас, соосновательница Blue Peony Foundation с ее Превосходительством достопочтенной Маргарет Бизли, королевским адвокатом и губернатором Нового Южного Уэльса, на вручении 2022 NSW Humanitarian Award.

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Blue Peony Foundation приглашает на бесплатное благотворительное мероприятие для вынужденных переселенцев из Украины 24 июля с 11:00 до 16:00 в Burwood Park Community Centre, 2B Comer st, Burwood NSW 2134.