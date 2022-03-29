Медовик в помощь: Как кондитеры из Сиднея собирали гумпомощь для беженцев

Медовик в помощь: Как кондитеры из Сиднея собирали гумпомощь для беженцевPlay07:00 Source: Supplied by Christina's HoneycakesGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.84MB) Основатели кафе Christina's Honeycakes рассказали SBS Russian про то, как запускали свое кафе в разгар пандемии, а также про сбор гуманитарной помощи для беженцев из Украины. Source: Supplied by Christina's HoneycakesСлушайте также:READ MORE«Ласкающая керамика»: Cкульптор из Сиднея в поддержку УкраиныREAD MOREВареники любви: Благотворительный ужин в поддержку УкраиныСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод