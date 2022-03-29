Медовик в помощь: Как кондитеры из Сиднея собирали гумпомощь для беженцев

Christina's Honeycakes Sydney Newtown

Source: Supplied by Christina's Honeycakes

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Основатели кафе Christina's Honeycakes рассказали SBS Russian про то, как запускали свое кафе в разгар пандемии, а также про сбор гуманитарной помощи для беженцев из Украины.

Christina's Honeycakes Sydney Newtown
Source: Supplied by Christina's Honeycakes
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