Вареники любви: Благотворительный ужин в поддержку Украины

Вареники любви: Благотворительный ужин в поддержку УкраиныPlay05:53 Source: Samira DamirovaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.67MB) Самира Дамирова, кулинар и фуд-фотограф из Западной Австралии, рассказала SBS Russian про благотворительный ужин, который она недавно провела в поддержку Украины.Слушать еще:READ MORE«Ласкающая керамика»: Cкульптор из Сиднея в поддержку УкраиныREAD MORE«Факт того, что я из Азербайджана, — фундамент всего для меня»Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод