Вареники любви: Благотворительный ужин в поддержку Украины

MasterChef Australia fundraiser for Ukraine

Source: Samira Damirova

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Самира Дамирова, кулинар и фуд-фотограф из Западной Австралии, рассказала SBS Russian про благотворительный ужин, который она недавно провела в поддержку Украины.

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