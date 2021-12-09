Болотная 10 лет спустя: как это было

Moscow - Dec. 10, 2011

Moscow - Dec. 10, 2011 Source: Flickr/Sergey Rodovnichenko under CC BY-SA 2.0

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Участники первой многотысячной акции протеста на Болотной площади делятся впечатлениями о том, как это было 10 лет назад.

Ровно 10 лет назад, 10 декабря 2011 года в России прошли первые массовые протестные акции. Тысячи людей собрались в разных городах: Новосибирске, Екатеринбурге, Томске, Челябинске, Архангельске и по всей стране, - чтобы выразить недовольство нарушениями и фальсификациями на выборах в Государственную Думу России VI созыва.

Самый массовый протест прошел в Москве на Болотной площади, где, по разным данным, собрались от 25 тысяч до 150 тысяч участников. Среди требований были назначение перевыборов, освобождение политзаключенных и отставка тогдашнего главы ЦИК Чурова.

Болотная с тех пор стала именем нарицательным, площадь до 2013 года оставалась одним из главных мест сбора протестующих наряду с проспектом Сахарова. Мы попросили участников акции поделиться своими впечатлениями о том, как это было 10 лет назад.

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