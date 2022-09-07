Кампания за национальный закон о правах человека

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По всей стране более 1200 человек с когнитивными и психическими расстройствами находятся в заключении на неопределенный срок, несмотря на то, что никогда не были осуждены за совершение преступления.





По словам экспертов, многие из них были признаны недееспособными для участия в судебном процессе и, в конечном итоге, остаются без права на апелляцию.





Доктор Пирс Гудинг — старший научный сотрудник Юридической школы Мельбурна.





"Эта так называемая специальная защита означает, что они не могут пользоваться теми же правами, что и другие обвиняемые, и в конечном итоге они могут оставаться в заключении намного дольше, чем они были бы, если бы участвовали в обычном судебном процессе, это явное нарушение прав человека. Это было отмечено как нарушение прав человека Комитетом ООН по правам людей, живущих с инвалидностью, и теперь выяснилось, что в случае нескольких человек в Австралии имело место нарушение их прав на доступ к правосудию, на равенство перед законом и даже на свободу от жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения".





Основной призыв касается защиты прав уязвимых людей, в том числе людей, живущих с инвалидностью, беженцев и просителей убежища.





Австралийское отделение организации Amnesty International заявляет, что существует срочная необходимость национального закона о правах человека.





Активист организации Никита Уайт говорит, что действующие законы а Австралии недостаточно эффективны.





«Отсутствие закона о правах человека означает, что у людей, пострадавших от нарушений прав человека, нет инструментов, у них нет возможности оспорить и исправить эти нарушения, и это означает, что нарушения продолжаются».





Второй ежегодный отчет, который называется Барометр прав человека, австралийского отделения Amnesty International, включает данные опроса более 1600 австралийцев по целому ряду разделов области прав человека.





55% согласились с тем, что в Австралии существует проблема расизма.





Большинство (80%) считают, что ответственность за прекращение этого лежит на каждом из нас, но на вопрос, должны ли разные культурные и этнические группы делать больше, чтобы вписаться в австралийскую жизнь, 73% ответили утвердительно.





В опросе также имел место вопрос, не считаете ли вы Австралию успешной мультикультурной страной, и 21 процент респондентов сказали, что не считают.





Но 46% назвали Австралию успешной мультикультурной страной, и почти треть сказали, что не уверены в ответе.





Личные права, в том числе неприкосновенность частной жизни и недорогое медицинское обслуживание, были названы в числе наиболее важных аспектов.





Также как и равная оплата труда, право голосовать и свобода слова.





Президент Юридического совета Австралии Тасс Ливерис говорит, что национальный закон о правах человека обеспечит всем одинаковую правовую защиту.





«Это, безусловно, обеспечило бы защиту фундаментальных и основных прав человека, обеспечило бы важный механизм разрешения споров, когда у нас есть законы, конкурирующие с правами человека, и обеспечило бы обязательства для федерального парламента и органов государственной власти учитывать права человека и их влияние на решения, которые они принимают, и шаги, которые они совершают».





Представитель Генеральной прокуратуры сообщил SBS News, что правительство считает, что все люди имеют право на уважение, равенство, достоинство и возможность участвовать в социальной, культурной и экономической жизни нашей страны.



