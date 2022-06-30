Изменения для некоторых классов виз вступают в силу 1 июля в Австралии

Визовые изменения с 1 июля предоставят квалифицированным работникам новые пути к постоянному проживанию в Австралии, больше мест для виз "работа и отдых" и шанс для выпускников, пострадавших от закрытия границ из-за COVID-19, наверстать упущенное за тот период, когда они не могли попасть в Австралию.





Бен Ватт, иммиграционный юрист из компании "VisaEnvoy", говорит, что изменения откроют отличные возможности для некоторых людей, а вводились они с целью поддержать восстановление экономики после COVID-19.





"Многим отраслям очень трудно восполнить нехватку персонала, особенно в определенных секторах, таких как гостеприимство, а также в технологической отрасли, горнодобывающей промышленности, на фермах - в каждой отрасли возникают большие проблемы с заполнением рабочих мест для квалифицированных рабочих. Так что, конечно, сейчас все делается для того, чтобы привлечь в систему как можно больше людей".





Г-н Ватт также говорит, что изменения станут хорошей новостью и для держателей определенных виз, которые даже несмотря на все сложности, остались в Австралии во время пандемии.





«У людей, которые находились здесь по временным визам во время COVID, было много трудностей, потому что было много неопределенности, а также многие люди потеряли работу, были уволены, они не могли получить доступ к социальному обеспечению. Было много всевозможных трудностей для них".





Итак, что же представляют из себя изменения?





Например, обладателям визы подкласса 482 временной нехватки работников (temporary skill shortage ) будет проще подать заявление на получение статуса постоянного жителя.





С 1 июля этим людям будет разрешено подавать заявление на получение визы Temporary Residence Transition или TRT, которая позволяет квалифицированным работникам, номинированным их работодателем, постоянно жить и работать в Австралии.





Но новый путь будет доступен только в течение двух лет с этой даты.





Люк Эдвардс, помощник юриста в компании "Work Visa Lawyers", говорит, что временное изменение должно сделать путь к постоянному пребыванию в Австралии более доступным для владельцев виз.





"Многие из них рассматривали, возможно, трудный и не очень гарантированный путь к постоянному проживанию через общую программу квалифицированной миграции. Многие из них, это и клиенты, и люди, о которых я слышал, очень рады, что теперь у них есть возможность благодаря работе, которую они делали, остаться в Австралии и получить статус постоянного жителя".





Те, кто подходит под критерии, должны были находиться в Австралии не менее одного года с 1 февраля 2020 года по 14 декабря 2021 года.





Представитель Департамента внутренних дел сообщил SBS News, что «особая льгота» предоставляется тем высококвалифицированным мигрантам, которые решили остаться в Австралии на протяжении всей пандемии, и позволяет им остаться в стране с возможностью получения австралийского гражданства.





Еще одно изменение коснется владельцев виз 457.





Оно означает, что они больше не будут ограничены по возрасту в подаче заявления на постоянное проживание через поток TRT.





Г-н Эдвардс говорит, что обладатели этой визы в возрасте 45 лет и старше ранее имели крайне ограниченные шансы или вообще не имели возможности получить постоянное место жительства.





"Есть люди, которые уже очень давно работают в Австралии при поддержке своих работодателей. Они не могли получить постоянный вид на жительство по той или иной причине, пока были моложе, и теперь они выпадают из системы по возрасту. Да, это изменение — то, на что они надеялись долгое время".





Изменение, согласно которому теперь нет определенного лимита во возрасту для использования этой опции, также будет доступно только в течение двух лет.





Чтобы иметь право на отмену возрастного ограничения, люди должны были находиться в Австралии в период с 1 февраля 2020 года по 14 декабря 2021 года.





А вот что изменится для недавних выпускников.





Обладателям временной визы выпускника, которые потеряли время из-за ограничений на поездки в связи с COVID-19, будет разрешено подать заявление на получение новой визы.





Чтобы иметь право на участие в этой программе, люди должны иметь действующую визу этой категории или ранее обладать такой визой, срок действия которой истек 1 февраля 2020 года или позже.





Они также должны были находиться за пределами Австралии в период с 1 февраля 2020 года по 15 декабря 2021 года.





Ожидается, что эта мера станет хорошей новостью для 30 000 нынешних или бывших обладателей виз.





Г-н Ватт говорит, что благодаря образовательному опыту этих выпускников у них есть потенциал быстро влиться в работу и помочь в восполнении нехватки кадров.





"Получилось так, что у нас есть большая группа людей с действительно отличными навыками, с действительно отличным австралийским образованием, у которых никогда не было возможности остаться здесь и провести здесь время по своей студенческой визе".





Закрытие границы из-за COVID-19 также означало, что люди с визами "работа и отдых" не могли приехать в страну, что создало нагрузку на отрасли, обычно полагающиеся на их вклад.





Но с 1 июля будет увеличено на 30% количество мест, доступных для обладателей виз working holiday из нескольких стран, на которые распространяются определенные лимиты по числу мест в рамках визового соглашения подкласса 462, но только в 2022–2023 годах.





С нового финансового года Монголия и Бразилия также получат доступ к австралийской визовой программе Work Holiday Maker, а еще будут изменены возрастные ограничения и лимиты на количество мест для некоторых стран.



