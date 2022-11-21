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Благотворительная интерактивная ёлка в Сиднее

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Фото из архива развивающего центра "Мозайка" (photo credit: Natalia Lushnikova)

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Published 21 November 2022 at 2:32pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS

Интервью с организатором благотворительного новогоднего семейного праздника на русском языке Натальей Лушниковой.

Published 21 November 2022 at 2:32pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Как рассказала Наталья, с ребятами и взрослыми будут проводиться творческие занятия, группы будут формироваться по возрасту. Праздник проведут профессиональные педагоги и каждый ребенок получит небольшой подарок от Деда Мороза и Снегурочки.

Праздник готовит волонтерская русско-украинская команда. Все средства, полученные за билеты, будут отправлены в фонд "Impulse to Life" (Украина), который занимается ремонтом спортивной школы настольного тенниса в Киеве. Эта школа организовывает бесплатные уроки для мариупольских детей и детей из малообеспеченных семей.

Подробности о мероприятии, которое состоится 5 января 2023 года в 11:00 утра по адресу 7A Lord St, Roseville NSW 2069, можно почитать
здесь
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