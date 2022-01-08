Дети получат право на вакцинацию с понедельника, 10 января

ВАЖНО! Интервал между прививками в 8 недель действует на дату публикации материала - 08 января, 2022 года. Интервал может быть изменен. Проверяйте последнюю информацию на сайте Департамента здравоохранения.





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В парке района Ричмонд в Мельбурне компания детей младшего школьного возраста играет в пятнашки, а их мамы рассуждают о вакцинах против COVID-19 для детей в возрасте от пяти до 11 лет.





Фаиза Махат — мать четверых детей сомалийского происхождения говорит, что с нетерпением ждет вакцинации трех своих детей младшего школьного возраста.





«Последние пару месяцев мы видим, как много детей заражаются вирусом, потому что, понятно - они не привиты. И вы знаете, я думаю, что вакцина защитит их от тяжелого заболевания, и да, это хорошая возможность. Я не могу дождаться, я не могу дождаться, когда моим детям сделают прививку».





Ее восьмилетняя дочь Сафа надеется, что потом ей придется меньше пропускать школу.





Но у нее есть небольшие сомнения по поводу самой прививки.





«Немного боюсь. Но я постараюсь быть смелой. Потому что вы не узнаете, когда у вас будет COVID . Надо проходить тестирование, потому что вы можете заразиться COVID в любое время».





У иммигрантки из Вьетнама Хоа Дран есть 13-летняя дочь, которая привита.





Она считает, что вакцинация ее шестилетнего сына Энди будет сложной задачей.





'Он всегда боится иголок. Но я думаю, что когда вакцина станет доступной, то несомненно он получит прививку, да'





В жилом районе Ричмонда проживает немало людей родом из Вьтнами, Китая, а также людей с африканскими и тиморскими корнями.





Исключительно высокие показатели вакцинации были достигнуты среди жителей пяти высотных жилых комплексов, и немалая заслуга этого принадлежит организации North Richmond Community Health.





Это проект по выявлению мест высокого риска заражения, который реализуется под началом Лоры О'Ши и его задача – распространение информации о вакцинации людей от 12 лет и старше.





Лора говорит, что иммунизация детей в возрасте от 5 до 11 лет станет критически важным шагом.





«Двойная доза вакцины для взрослых сыграла важную роль в уменьшении числа вспышек. Но, к сожалению, мы видим, что случаи заражения регистрируются у детей в этой когорте школьного возраста, о чем, как вы знаете, мы слышим по всей Австралии. Дети в настоящее время непропорционально страдают от нынешних вспышек COVID , потому что до этого момента они не имели права на вакцинацию».





С 10 января дети в возрасте от 5 до 11 лет смогут получить вакцину Pfizer от COVID-19.





Они получат две дозы с интервалом в восемь недель (интервал может быть пересмотрен в связи со вспышкой Омикрона).





Детская доза составляет треть от дозы, одобренной для лиц в возрасте 12 лет и старше.





Г-жа О'Ши говорит, что ее команда снова готова к работе.





В медицинском центре работает около двадцати членов сообщества, говорящих более чем на 15 языках, которые будут поддерживать семьи в процессе вакцинации.





Федерация советов этнических общин Австралии (FECCA) считает очень важным для разных культурных и языковых сообществ по всей стране иметь доступ к надежной и доступно изложенной информации на родном языке о вакцинации детей возрастной группы 5 до 11 лет.





Главный исполнительный директор Мохаммад Аль-Хафаджи говорит, что в ходе пандемии правительства вместе с департаментами здравоохранения стали значительно лучше понимать и закрывать потребности общин мигрантов и беженцев.





«Сообщества действительно нуждаются во подходе один на один. И именно поэтому важно активировать все наши контакты или членов сообществ, поддерживать местные сообщества, местные организации и напрямую взаимодействовать с локальными комьюнити. Они знают их лучше всех. Они знают их проблемы. Нет ничего лучше, чем поддержка на родном языке, особенно при личном общении».





Эксперт по иммунизации Королевской детской больницы Мельбурна, доктор Марджи Данчин, хотела бы, чтобы детей вакцинировали против COVID-19 как можно скорее, до нового учебного года.





"Важно, чтобы дети от 5 до 11 были вакцинированы, даже несмотря на то, что в большинстве случаев клиническая форма инфекции протекает довольно легко, и очень небольшая часть детей попадает в больницу. Мы не хотим, чтобы они заболели COVID или их болезнь протекала тяжело. Но также очень важно, что есть косвенные доказательства о снижении передачи инфекции в домохозяйствах, в обществе и в школах, а также это даст детям возможность безопасно и свободно ходить в школу без необходимости оставаться дома в карантине или подцепить КОВИД в школе."





Эксперты в области здравоохранения говорят, что для детей страдающих астмой важно пройти вакцинацию, поскольку респираторная инфекция может вызвать обострение.





Вакцинация детей этой возрастной группы уже началась в других странах, и общие побочные эффекты включают боль в руке, головную боль, усталость и озноб.





«К счастью, эти побочные эффекты встречаются реже, чем у подростков и молодых взрослых. Но есть некоторые редкие и более серьезные побочные эффекты, такие как миокардит или перикардит, которые очень тщательно отслеживаются в этой возрастной группе, которые были обнаружены в старшей подростковой и молодежной группе».





Воспаление сердечной мышцы (миокардит) или оболочки сердца (перикардит) чаще всего, как сообщается, встречается у лиц мужского пола.





Иммунизация детей младшего школьного возраста уже проводится в Соединенных Штатах, Канаде и некоторых странах Европы.





В Австралии вакцина будет доступна через врачей общей практики, аптеки и клиники штатов и территорий.





Маленькие дети могут бояться пойти на укол.





Доктор Антея Роудс — педиатр в Королевской детской больнице в Мельбурне, дает советы, как сделать вакцинацию максимально позитивным опытом для детей.





«Дети будут чувствовать меньше беспокойства, если они будут более информированы и у них будет некоторый контроль. Поэтому поговорите с ними о вещах, которые они могут контролировать, например, в какой день вы собираетесь повести их на вакцинацию, куда вы пойдете, кто может пойти с ними. Также важно быть честным, но не пугать излишней информацией. Расскажите. Что прививка может ощущаться как щипок или укол, это закончится очень быстро. Важно не использовать такие слова, как боль и иголки, потому что иногда эти слова пугают детей. Хорошая идея поговорит о вознаграждении, вы должны помнить, что вам придется делать это более одного раза. Так что будьте реалистами. И это один из тех редких случаев, когда леденец может быть вполне уместной наградой».





Организация общественного здравоохранения North Richmond Community Health ищет способы стимулировать вакцинацию.





Когда дети старше 12 лет получили право на иммунизацию, по словам Лауры О'Ши, клиника заключила партнерское соглашение с молодежным центром, чтобы привлечь молодых людей.





«С нами там были ди-джеи и, вы знаете, машина для детских газированных напитков, и это действительно важно, у нас разные стратегии, в зависимости от того, с какой группой мы пытаемся взаимодействовать».





Для детей с инвалидностью или особыми потребностями вакцинация может быть настоящим вызовом.





Доктор Антея Родс говорит, что им будет оказана поддержка.





«Возможно, у них есть трудности со стимуляцией или сенсорные проблемы. Так, например, для детей с аутическим спектром вакцинация может быть особенно стрессовой или сложной - для этих детей и их родителей. Конечно, для них будут варианты, например, в Виктории, в центрах вакцинации, и важно, чтобы родители заранее поговорили со своим врачом общей практики, или со специалистами того места, где они решили сделать прививку, чтобы убедиться, что это будет сделано деликатно и осторожно».





Детям, которые боятся игл, могут предоставить дополнительные условия, которые отвлекут внимание, например, с очками виртуальной реальности.



