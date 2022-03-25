В суматохе на украинской границе начали пропадать дети

Sasha ZdanovichSasha Zdanovich lost in Ukraine during evacuation

Саша Зданович, 4 года, находится в розыске. Фото Саши уже облетело весь мир, но информации о нем пока так и не поступало. Source: Photo supplied by NGO Magnolia

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Интервью с Мариной Липовецкой, менеджером украинской Службы розыска детей, руководителем проектов NGO "Magnolia".

По данным Организации Объединенных Наций, более половины детей Украины уже были вынуждены покинуть свои дома из-за российских бомбардировок украинских городов.

Детское агентство ООН ЮНИСЕФ сообщает, что за месяц войны 4,3 миллиона детей стали перемещенными лицами, что представляет более половины детского населения Украины, составляющего по оценкам 7,5 миллиона человек.

Глава ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел предупреждает, что «безопасность, благополучие детей и доступ к основным услугам находятся под угрозой из-за непрекращающегося ужасающего насилия».

SBS Russian записали интервью с Мариной  Липовецкой, менеджером украинской Службы розыска детей, руководителем проектов NGO "Magnolia". Марина рассказывает, что за последний месяц число обращений о пропавших детях было примерно таким же, как за все 20 лет работы их организации.

В интервью Марина рассказала о п
ропавшем мальчике Саше Зданович
(4 года), которого ищут сейчас по всему миру. 

Также она упоминает официальный
сайт Служби розшуку дітей
 и организацию
"Missing children Europe"
, а также
группу на Facebook
, где ей можно написать сообщение.

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