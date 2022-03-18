- На этой неделе ряд американских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Россия запрашивала у Китая военную и экономическую помощь.
- Китай пока сохраняет нейтралитет в вопросе поддержки той или иной стороны российско-украинского конфликта.
- Почему это так, выгодно ли Китаю поддерживать Россию и может ли Си Цзиньпин помочь остановить войну?
"Китай смотрит на слабеющую Россию с надеждой поживиться"
Leonid A. Petrov (PhD) Acting Dean, The International College of Management, Sydney Source: Supplied by Leonid Petrov
Комментарий декана Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научного сотрудника Австралийского национального университета в Канберре, востоковеда Леонида Петрова.
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