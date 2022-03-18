"Китай смотрит на слабеющую Россию с надеждой поживиться"

Leonid Petrov, ICMS

Leonid A. Petrov (PhD) Acting Dean, The International College of Management, Sydney Source: Supplied by Leonid Petrov

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Комментарий декана Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научного сотрудника Австралийского национального университета в Канберре, востоковеда Леонида Петрова.

  • На этой неделе ряд американских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Россия запрашивала у Китая военную и экономическую помощь.
  • Китай пока сохраняет нейтралитет в вопросе поддержки той или иной стороны российско-украинского конфликта.
  • Почему это так, выгодно ли Китаю поддерживать Россию и может ли Си Цзиньпин помочь остановить войну?
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