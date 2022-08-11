Противостояние Китая с Тайванем: "Это длится уже лет 100"

Dr Leonid Petrov

Dr Leonid Petrov (ANU) Source: Supplied / Supplied by Leonid Petrov

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Интервью с востоковедом Леонидом Петровым - деканом Международного Колледжа менеджмента в Сиднее и научным сотрудником Австралийского Национального университета в Канберре - о ситуации вокруг Тайваня и о том, как она может затронуть Австралию.

Key Points
  • Китайские военные объявили, что завершили крупнейшие в истории военные учения вокруг Тайваня, но будут проводить регулярное патрулирование.
  • Учения на прошлой неделе включали запуски баллистических ракет, некоторые из которых пролетели над столицей острова Тайбэем, а также имитацию морских и воздушных атак в небе и водах вокруг Тайваня.
  • Изначально они должны были длиться 4 дня, но Китай продлил их после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
  • Вчера посол Китая в Австралии неожиданно сравнил Тайвань с Тасманией.
Из этого подкаста вы узнаете о столетней истории напряженности между Китаем и Тайванем, почему обострение конфликта произошло именно сейчас, чем оно отличается от ситуации с Гонконгом и стоит ли опасаться войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием Австралии.
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