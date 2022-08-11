Противостояние Китая с Тайванем: "Это длится уже лет 100"

Key Points Китайские военные объявили, что завершили крупнейшие в истории военные учения вокруг Тайваня, но будут проводить регулярное патрулирование.

Учения на прошлой неделе включали запуски баллистических ракет, некоторые из которых пролетели над столицей острова Тайбэем, а также имитацию морских и воздушных атак в небе и водах вокруг Тайваня.

Изначально они должны были длиться 4 дня, но Китай продлил их после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Вчера посол Китая в Австралии неожиданно сравнил Тайвань с Тасманией.

Из этого подкаста вы узнаете о столетней истории напряженности между Китаем и Тайванем, почему обострение конфликта произошло именно сейчас, чем оно отличается от ситуации с Гонконгом и стоит ли опасаться войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием Австралии.