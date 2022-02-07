Растут опасения по поводу программы бустерной вакцинации в дома для престарелых Квинсленда

ТРАНСКРИПТ. Аудио доступно в плеере наверху страницы.





В учреждении по уходу за престарелыми "Jeta Garden"s района Logan на юге Брисбена, 82 сотрудника и 100 пожилых жителей заразились COVID-19.





По меньшей мере 15 жителей скончались.





Реакцией Содружества стало предписание организации регулирующих актов и назначение консультирующего специалиста.





Министр внутренних дел Карен Эндрюс из соседнего электората McPherson, сказала ABC, что ситуация в этом учреждении для престарелых кажется ей ужасающей.





"Я была в ужасе, когда читала о том, что происходит в этом учреждении по уходу за престарелыми. И давайте проясним. Эти люди являются уязвимыми членами нашего сообщества, и никто не хочет видеть их в подобных ужасных ситуациях".





Эта "ужасная ситуация" по мнению одного из профсоюзов штата, была вполне предотвратима.





Секретарь Союза медсестер и акушерок Квинсленда Бет Моул говорит, что с июля прошлого года они неоднократно выслушивали опасения, которыми делились члены их профсоюза, по поводу неадекватной рабочей нагрузки в доме для престарелых "Jeta Gardens".





«Недавно у нас была ситуация, когда только одна главная медсестра дежурила на более чем 170 жителей — в одну смену. И я считаю, что это просто небезопасно. Это абсолютно невозможная ситуация».





Бет Моул говорит, что федеральному правительству необходимо срочно ввести минимальные кадровые стандарты в учреждениях по уходу за престарелыми в Австралии.





«Потому что сейчас нет даже требования, чтобы одна главная медсестра была на дежурстве 24 часа в сутки. И это совершенно неприемлемо. То, что происходит в Jeta Gardens, может происходить где угодно по всей стране. И то, что нужно сделать очень срочно, это увеличить количество персонала, работающего в наших домах престарелых, но также убедиться, что у нас достаточно медсестер с высшим образованием, чтобы обеспечить безопасность людей, потому что сейчас это не так».





Правительство Квинсленда винит в ситуации федеральное правительство из-за недостаточных показателей бустерной ревакцинации от COVID среди жителей домов престарелых.





Вот что говорит заместитель премьера Квинсленда Стивен Майлз.





«Эти учреждения, персонал и жильцы должны пройти двойную вакцинацию и ревакцинацию. И они не прошли — мы знаем, что нет — потому что это отражается в показателях смертности. Однако мы не можем получить данные, чтобы понять, сколько жителей домов престарелых получили бустерные прививки. Какие учреждения по уходу за престарелыми провели ревакцинацию, а какие ниже целевых показателей. Где было Содружество и где были они сами. И поэтому очень трудно увидеть, где мы можем помочь, мы запросили эти данные. Нам их не предоставили».





Но федеральный министр Карен Эндрюс говорит, что правительство решает проблемы, с которыми столкнулись в Jeta Gardens.





«Департамент здравоохранения, безусловно, подключился, комиссия по качеству и безопасности работает здесь тоже, они дали эти указания, руководство должно активизироваться, оно должно заниматься проблемами с тренингом, которые выявлены. Мы посмотрим, что необходимо сделать и привлечем часть экстренной рабочей силы туда, потому что то, что происходит сейчас на этом объекте, не может дальше продолжаться».





В более чем 1100 учреждениях по уходу за престарелыми по всей Австралии зарегистрированы вспышки COVID, и свыше 5000 жителей и более 6000 сотрудников в настоящее время заражены вирусом.











Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

