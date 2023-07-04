Вера Глущенко имеет степень бакалавра искусствоведения МГУ, огромный опыт работы в сфере искусства и организации художественных выставок в России. После переезда в Австралию она получила степень Master of Creative enterprise (Art administration) в Университете Квинсленда и прошла курсы «Искусство австралийских Аборигенных народов» в Университете Кертин и «Философия науки» в Университете Сиднея.
Беседы о культуре Аборигенных народов Австралии с искусствоведом Верой Глущенко
Vera Glushchenko, art specialist
Говорим с Верой Глущенко, экспертом по истории искусств, культурологом, о важности Референдума о Голосе Коренных народов в парламенте как "большом символическом переходе".
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