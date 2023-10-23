Рост стоимости жизни сказывается на секторе здравоохранения

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Рост расходов на жизненно важные потребности оказывает негативное воздействие на многих.





Сфера жизни, сильно затронутая кризисом стоимости жизни, — здравоохранение.





Для многих пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, становится все сложнее полученать необходимое лечение при растущем финансовом давлении.





Дженни Никсон — пациентка с раком крови из Даббо, центрального Нового Южного Уэльса, которая временно проживает в Сиднее.





Она говорит, что ей пришлось сократить множество своих расходов.





«Я не могу тратить лишние деньги. Мне нужно тщательно следить за своими финансами, чтобы просто поддерживать себя на плаву».





Г-жа Никсон всего лишь одна из множества людей, которые с трудом пытаются балансировать между расходами на лечение своего заболевания и другими обязательствами.





Есть и те, кто уже не может сохранять этот баланс. Для них это может привести к решениям, которые потенциально негативно скажутся на их здоровье.





Доктор Анита Муньоз — председатель Королевской коллегии врачей общей практики в штате Виктория. Она говорит, что для многих людей с хроническими заболеваниями возмножны серьезные последствия.





«Мы знаем, что есть те, кто активно избегает обращения за медицинской помощью из-за страха трат, не входящими в систему обязательного медицинского страхования. Мы также знаем, что люди отказываются покупать лекарства, необходимые для поддержания их здоровья, потому что они не могут себе позволить оплатить аренду, коммунальные платежи и продукты. Так что в некоторых случаях люди отказываются не только от медицинской помощи, но и от самих лекарств».





Доктор Муньоз говорит, что эта ситуация также оказывает негативное воздействие на экономику.





«Это сильно влияет на общество и систему здравоохранения, потому что у нас больше больных людей, требующих более дорогой уход. Все больше людей не могут так же хорошо работать и учиться, как раньше. Это неприемлемая ситуация для страны первого мира, такой как Австралия, где у нас есть право на универсальную медицинскую помощь и право на здоровье».





Одним из самых больших ударов по карманам австралийских пациентов стало введение налога на выплаты врачам общей практики.





Фактически, это вынуждает пациентов оплачивать консультации из собственного кармана, вместо возможности воспользоваться системой bulk-billing.





Доктор Муньоз говорит, что все это связано с изменением федеральным правительством толкования услуг врачей.





«До двух лет назад врачи общей практики не входили в систему налогообложения заработной платы (the payroll tax system) медициского центра. Очень важно отметить, что врачи общей практики платят налог на заработную плату, но только за своих сотрудников, включая медсестер, стажеров-врачей и административный персонал. Однако в последние два года произошло изменение в толковании этого закона, и теперь внезапно проводятся проверки, и сделано новое определение, согласно которому врачи-арендаторы считаются сотрудниками, и, следовательно, с них должен взиматься налог на выплаты за их работу».





По данным Фонда по лейкозу, лейкемия является одним из самых дорогостоящих видов рака для лечения, со средней суммой расходов пациента от 5000 до 10 000 долларов.





В сравнении, сумма затрат на лечение других видов рака может достигать до 2 500 долларов, сообщает Фонд.





Генеральный директор Фонда Крис Танти говорит, что число людей, которым нужна поддержка, значительно растет.





«Мы поддерживаем людей, которые, если бы они не получали нашу поддержку, не пошли бы на лечение. Мы предоставляем услуги по размещению для людей, живущих в региональных, сельских и удаленных районах Австралии, и эти услуги бесплатны, и люди часто остаются у нас на длительный срок, до 18 месяцев. И это бесплатно. Так что если бы им пришлось переехать в город, чтобы получить такое лечение, они бы оказались в значительном убытке».





Люди с диагнозом лейкемия вынуждены надолго прерывать работу для прохождения лечения.





Данные Фонда по лейкозу показывают, что 42 процента пациентов берут по крайней мере три месяца отпуска, 30 процентов вынуждены уволиться с работы, и 50 процентов не могут вернуться к работе.





Г-жа Никсон — одна из таких пациентов.





Она говорит, что она еще не скоро сможет выйти на работу.





«У меня двухлетний период восстановления, а операция была 13 июня этого года. Так что у меня есть еще 20 месяцев, прежде чем я, вероятно, смогу вернуться на работу».





Г-н Танти говорит, что Фонд по лейкозу разработал новую программу для помощи пациентам, которые не справляются с покрытием затрат на лечение.





«Мы запустили программу под названием 'The Giving Cell'. Это способ регулярной поддержки организации для финансирования некоторых ежедневных нужд. Мы знаем, что людям сложно помогать из-за роста стоимости жизни. Но, с другой стороны, если небольшие суммы вычитаются из зарплаты людей раз в две недели, это в значительной степени не влияет на их финансы, но имеет огромное влияние для сообщества».





Доктор Муньоз из Королевской коллегии врачей общей практики говорит, что система здравоохранения должна быть перестроена так, чтобы обеспечить защиту уязвимых людей.





«Важно, чтобы способ финансирования здравоохранения обеспечивал возможность людям, находящимся в уязвимом положении, получать необходимую медицинскую помощь. Без получения медицинской помощи им не удастся участвовать в работе, учебе и жизни в целом».



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