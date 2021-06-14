Суд завершил урегулирование по системе Robodebt

((ТРАНСКРИПТ))





Государственная система автоматического взыскания долгов Robodebt выявила, как тогда считалось, "мошенничества с пособиями", но оказалось, что эти люди были ошибочно идентифицированы как мошенники, в результате чего им пришлось пережить огромный финансовый стресс.





Теперь в федеральном суде завершилось слушание дела о сбоях в системе социального обеспечения Содружества при использовании схемы Robodebt.





В пятницу суду сообщили, что инструменты усреднения доходов, используемые для вычисления долгов, причинили людям, которые и без того находились в уязвимом положении, немало страданий и переживаний.





Судья Бернард Мерфи утвердил выплаты в размере 8,4 миллиона долларов и соглашение на сумму 1,2 миллиарда долларов между федеральным правительством и жертвами Robodebt.





Адвокат Питер Гордон говорит, что семьи, которые потеряли близких из-за самоубийства, как и многие другие пострадавшие обвиняют эту систему социального обеспечения в гибели людей и ждут ответов.





«И хотя я надеюсь, что люди из этой группы ощутят некоторое торжество справедливости и удовлетворение, для меня все еще остаются без ответа вопросы, на которые правительство Моррисона обязано ответить».





Одна из матерей погибшего австралийца утверждает, что Robdebt сыграл заметную роль в самоубийстве ее сына, так как его постоянно беспокоили сотрудники Centrelink и коллекторы.





Билл Шортен из лейбористской партии говорит, что это одно из крупнейших нарушений нормативных требований в истории Австралии.





«Лейбористы будут настаивать на призыве к созданию Королевской комиссии. А меньшее не удовлетворит сотни тысяч австралийцев, которых заклеймило собственное правительство».





В 2019 году автоматическое сопоставление налоговых данных и данных Centrelink для взыскания долгов с получателей социальных пособий, которые, по утверждениям правительства, переплачивались, было признано незаконным.





Федеральное правительство урегулировало дело без признания ответственности.





Федеральный казначей Джош Фрайденберг говорит, что правительство ранее уже принесло извинения за ущерб, причиненный программой.





«Когда дело доходит до взыскания долга, это очень сложная ситуация, и этот процесс усреднения доходов был принят предыдущими правительствами и представителями обеих политических сторон».





Австралийский совет социальной службы заявляет, что продолжит борьбу за права людей на достойное социальное обеспечение.





Представители Совета заявляют, что это решение показывает необходимость более строгих мер правовой защиты, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.





Слушатели, которым нужна психологическая поддержка, могут позвонить на Lifeline по номеру 13 11 14 или в Beyond Blue по номеру 1300 22 4636.





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