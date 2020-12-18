Решение Арбитража по делу о допинге оставляет лазейки для участия россиян в соревнованиях

((ТРАНСКРИПТ))





Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что флаг и гимн России запрещены на Олимпийских играх в Токио в следующем году и Зимних играх 2022 года в Пекине.





Коллегия из трех судей единогласно установила, что российское антидопинговое агентство РУСАДА не выполнило требования глобального антидопингового кодекса, так как не были предоставлены достоверные данные о тестировании на допинговые препараты по запросу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).





Тем не менее, это постановление оставило достаточно лазеек для России, чтобы заявить о частичной победе.





Спортсмены из России по-прежнему смогут участвовать в соревнованиях при условии, что они лично не будут отстранены и что на их форме не будет изображения российского флага, а вместо этого должна быть надпись «нейтральный спортсмен».





Тем не менее, сама форма может быть красного, белого и синего цветов.





Это не в первый раз случилось с Россией.





В Пхенчхане, Южная Корея, на Зимних Играх 2018 года 168 российских спортсмена, прошедших антидопинговые тесты, были допущены к участию, но не под российским флагом, а в статусе олимпийских спортсменов из России.





Витольд Банька, президент Всемирного антидопингового агентства, говорит, что санкции против России будут действовать в течение двух лет.





Он сделал заявление после того, как Спортивный арбитражный суд запретил России официально быть представленной на следующих летних и зимних Олимпийских играх или чемпионате мира по футболу 2022 года.





«России не будет разрешено участвовать, подавать заявки на участие в каких-либо мероприятиях, включая два сезона Олимпийских и Паралимпийских игр, а также многие другие крупные мероприятия в течение следующих двух лет. Российский флаг не будет там представлен, и гимн не будет звучать. Это станет четким посланием о том, что обман на государственном уровне и согласованные действия по подрыву глобальной антидопинговой системы недопустимы ».





Г-н Банька сказал, что Россия манипулировала лабораторными данными, а также покрывала на государственном уровне мошенничество с допингом.





«Вопиющая манипуляция российских властей данными, полученными разведкой ВАДА и расследованиями работы московской лаборатории, была последним пунктом в длинном списке правонарушений и привела сегодня к серьезным последствиям для госструктур».





Г-н Банька отметил, что России была предоставлена возможность решить проблемы, но она не сделала этого.





«Российским властям были предоставлены все возможности навести порядок в своей стране и воссоединиться с мировым антидопинговым сообществом на благо своих спортсменов и целостности спортивного мира, но вместо этого они предпочли продолжить свой путь обмана и отрицания».





Г-н Банька также сказал, что, хотя WADA выиграло дело против России, Спортивный арбитражный суд не поддержал все их рекомендации по ужесточению санкций.





«Однако мы разочарованы тем, что Спортивный арбитражный суд не одобрил все рекомендованные последствия для четырехлетнего периода, которые мы запросили. Мы считаем, что они были соразмерными и разумными, но в конечном итоге ВАДА является не судьей, а прокурором, и мы должны уважать решение коллегии".





Запрет распространяется и на Паралимпийские игры следующего лета, а также на чемпионаты мира, организованные принявшими код ВАДА участниками - до 16 декабря 2022 года.





ВАДА требовало, чтобы российские спортсмены продемонстрировали, что у них не было никакой выгоды от сокрытия данных в московской лаборатории, прежде чем они будут допущены к участию в Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах мира.





Действующий генеральный директор российского антидопингового агентства Михаил Буханов утверждал, что это равносильно коллективному наказанию, но, тем не менее, отметил решение Спортивного арбитражного суда как победу своего народа.





«Это победа для России. Международный спортивный арбитраж не ограничивал права чистых спортсменов на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира, как того требовало ВАДА. Суд справедливо исключил коллективную ответственность, на которой настаивали в ВАДА. Это важный прецедент, который не только защитил и еще защитит наших спортсменов, но и был использован в интересах всего мирового спорта. Безусловно, это наша победа ».





Полномочия РУСАДА будут восстановлены только в том случае, если оно продемонстрирует уважение и соблюдение введенных санкций и выплатит все соответствующие штрафы, в том числе один в размере 1,7 миллиона долларов - для ВАДА за расходы, понесенные в ходе расследования.





Владимир Сальников, президент Федерации плавания России, лишь посмеялся над запретом.





«Потеря гимна и флага не означает, что нас обезглавили».





Президент Федерации борьбы России Михаил Мамиашвили посетовал на запрет, но сказал, что его страна все равно победит.





«Несмотря на колоссальную работу, проделанную РУСАДА совместно с ВАДА и Международным олимпийским комитетом, было принято решение лишить нашу команду права выступать под флагом и с гимном нашей страны. Тем не менее, наше дело правое, и мы победим».





В постановлении говорится, что в тех случаях, когда уже был предоставлено право на проведение соревнований, соответствующий руководящий орган должен их отозвать.





В Токио и Пекине Россия сможет выставить и тех спортсменов, файлы которых в базе данных лаборатории были изменены или удалены, когда данные находились под контролем российского государства.





Совместное проведение чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге в следующем году является исключением, поскольку постановление распространяется только на чемпионаты мира, а не на континентальные соревнования, и Россия все еще может принимать финал Лиги чемпионов в 2022 году.



