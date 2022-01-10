Мифы о вакцинации от COVID-19

Мифы о вакцинации от COVID-19Play03:53Woman receiving a vaccine Source: Flickr/SELF Magazine – Photographer: Heather Hazzan CC BY 2.0Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.13MB) Находясь в изоляции после положительного результата теста на COVID-19, наш внештатный корреспондент изучает мифы о вакцинации от этого вируса.Больше информации о коронавирусе - здесь, ответы на ваши вопросы о нем - здесь. Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.READ MOREКак прошла ваша вакцинация от Covid-19? ОпросShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод