Мифы о вакцинации от COVID-19

Woman receiving a vaccine

Woman receiving a vaccine Source: Flickr/SELF Magazine – Photographer: Heather Hazzan CC BY 2.0

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Находясь в изоляции после положительного результата теста на COVID-19, наш внештатный корреспондент изучает мифы о вакцинации от этого вируса.

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