Вакцинация от COVID-19 в Европе может начаться уже в декабре

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорит, что вакцинация от коронавируса может начаться позже в этом месяце. Евросоюз обеспечит около 2 миллиардов доз потенциальных вакцин.





"Мы заключили контракты с 6 фармацевтическими компаниями, они работают над наиболее перспективными вакцинами-кандидатами, и пока все идет хорошо. Все они производятся здесь, в Европе. В настоящее время государства-члены работают над планами вакцинации и материально-техническим обеспечением для размещения десятков миллионов доз вакцины. Потому что важны не вакцины – важна вакцинация. Так что, если все пойдет хорошо, первые граждане Европы могут быть привиты уже до конца декабря".





Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа говорит о необходимости глобального сотрудничества, для того чтобы вакцины можно было применить как можно быстрее.





По его словам, прогресс, которого удалось достичь с вакцинами-кандидатами, означает, что впервые с начала пандемии появился некоторый экономический оптимизм.





Он говорит, что вакцины необходимо распространять как можно быстрее и шире.





«Отчасти это вопрос национального планирования, но для того, чтобы Covid-19 перестал представлять угрозу для наших сообществ и экономик, мы должны победить его везде. Это означает, что международное сотрудничество имеет важное значение».





ОЭСР прогнозирует, что в этом году мировая экономика сократится на 4,2 процента, а затем вырастет такими же темпами в следующем году.





Организация рекомендует правительствам стран вкладывать государственные деньги в области, которые обеспечивают долгосрочное применение, такие как здравоохранение, образование, сокращение неравенства и борьба с изменением климата.





Премьер-министр Португалии Антонио Коста говорит, что программа вакцинации должна быть справедливой и быстрой.





По его словам, важно выполнять соглашение, достигнутое между странами-членами в июле относительно бюджета ЕС и плана восстановления.





Соглашение должно было вступить в силу в январе, но на него наложили вето Венгрия и Польша. Они возражают против нового положения, которое позволит блоку отказывать в финансировании странам, нарушающим демократические нормы.





«Пора начать делать то, о чем мы договорились здесь, в Брюсселе, в июле прошлого года. Европе срочно нужен план восстановления, это наша экономика, наши рабочие места, наши семьи, наши компании, которые нуждаются в восстановлении как можно скорее".





В США Секретариат по вакцинации готовится сыграть ключевую роль в обеспечении эффективного распределения вакцин.





Исполнительный директор Ребекка Койл говорит о важности качества сбора данных.





«Необходимо иметь представление о том, сколько доз вводится, и действительно, я бы сказала, в режиме реального времени. Итак, есть губернаторы, есть департаменты здравоохранения, которым нужно знать, куда идут их вакцины, понимать охват, то есть количество людей, получающих эти дозы, а затем также составлять графики и планировать распределение будущих доз. Таким образом, им необходимо знать, сколько людей получили свою первую дозу, чтобы они могли убедиться, что они распределили соответствующие вакцины на вторые дозы".





Двухпартийная группа политиков в США опубликовала план стимулирования во время коронавируса.





Их предложение будет стоить 908 миллиардов долларов США.





Сенатор-республиканка Сьюзан Коллинз - одна из тех, кто призывает к действиям.





«Мы понимаем, что семьи по всей Америке борются, что предприятия закрываются, больницы переполнены. Поскольку мы имеем дело со второй волной или третьей волной этой пандемии, абсолютно необходимо утвердить экстренную помощь».





Экономическая команда избранного президента Джо Байдена пообещала предпринять срочные действия, как только официально приступит к работе.





Кандидат в министры финансов Джанет Йеллен говорит, что экономический кризис, с которым столкнулись США из-за пандемии, нанес ущерб многим и оказал чрезвычайно сильное воздействие на наиболее уязвимые слои населения.





«Потерянные жизни, потерянные рабочие места, малые предприятия, изо всех сил пытающиеся остаться в живых или закрытые навсегда. Так много людей изо всех сил пытаются прокормить семью, оплатить счета и аренду. Это американская трагедия, и нам необходимо действовать безотлагательно. Бездействие приведет к спаду, который вызовет еще большие разрушения".





Во всем мире более 63 млн человек заразились COVID-19, более 1,4 миллиона человек умерли.



