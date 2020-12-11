Обновление по COVID: Правила в отношении масок смягчены, пугающий карантин, Западная Австралия открывает границы

Это первый выпуск обновлений по коронавирусу в Австралии, которые мы будем записывать для вас каждую неделю.





Виктория смягчила правила ношения масок и других предметов, закрывающих лицо





Теперь они необходимы только в общественном транспорте, в магазинах, торговых центрах, а также в местах, где сложно поддерживать социальную дистанцию.





Премьер Дэниел Эндрюс говорит, что маски надо всегда иметь при себе, чтобы иметь возможность в любой момент надеть их.

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"Каждый должен носить маску с собой, если у вас нет медотвода. Каждый должен иметь маску. Маски были и остаются отличной страховкой для нас. Мы еще раз рассмотрим этот вопрос в январе и посмотрим, могут ли эти правила измениться".





Австралийское управление товаров медицинского назначения (TGA) заявляет, что к концу следующего месяца у него будут все возможности, чтобы принять решение об утверждении вакцин





Профессор Джон Скерритт говорит, что Австралия будет иметь доступ к данным из Великобритании, которая одобрила вакцину Pfizer для экстренного использования.





"В конце января или в феврале у нас будут не только данные клинических испытаний от 10 до 40 000 человек, в зависимости от типа испытуемых, но и реальный опыт нескольких сотен тысяч человек, которым сделали прививку, и это позволит нам узнать, подходит она или нет, например, если у вас рассеянный склероз и определенные состояния. Это фактически повысит качество рекомендаций, которые мы можем дать австралийцам".

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Экипаж международной авиакомпании из США заподозрили в передаче коронавируса уборщице карантинного отеля в Сиднее





Женщина заразилась после работы в одном из карантинных отелей Сиднея.





Согласно действующим правилам, экипажи международных авиакомпаний не обязаны проходить тесты на COVID-19 до прибытия на карантин, потому что многие из них остаются только на короткий период, и быстро возвращаются домой.





Премьер Глэдис Бережиклян говорит, что этот случай выявил проблемы в системе карантина в отелях и предотвращении проникновения вируса в общество.





"Это суровое напоминание о том, насколько заразна болезнь, каков ее риск, а также о той нагрузке, которую изо дня в день испытывает Новый Южный Уэльс, управляя нашей системой карантина".





Ошибка полицейского в аэропорту Сиднея позволила гражданину Германии и ее сыну сесть на самолет до Мельбурна.





53-летняя женщина и 15-летний подросток сейчас находятся на карантине в Мельбурне, а пассажиры на борту самолета были вынуждены изолироваться и пройти тестирование.





Полиция Нового Южного Уэльса взяла на себя ответственность за ошибку, а заместитель комиссара Джефф Лой заявил, что дело было в недопонимании.





"Мы не думаем, что они лгали. Был языковой барьер, были проблемы с общением, и офицер полиции признал ошибку в том, что он не проверил надлежащим образом соответствующие формы и документы".





Виктория начала принимать вернувшихся из-за границы и размещать в обновленной системе карантина в отелях





Штат прекратил принимать путешественников в июне после того, как из-за ошибок в системе карантина вирус распространился и вызвал вторую волну инфекций.





Чтобы избежать повторения этого сценария, штат учредил агентство “COVID-19 Quarantine Victoria”, которое контролирует новую программу.





Его временный комиссар Эмма Кассар объясняет процесс, который проходят пассажиры по прибытии.





"Первый шаг для всех вернувшихся путешественников - воспользоваться санитайзером, сменить маски. Затем есть два уровня проверки здоровья. Обычные вопросы о COVID и проверка температуры. Если у пассажира есть симптомы или повышена температура, его отправляют на второе обследование, в результате которого определяют, куда его поместить".





В Аделаиде врач, обнаружившая COVID-19 в сообществе, вернулась к работе





В результате вспышки было зарегистрировано более 30 случаев.





Врач отделения неотложной помощи Дхармини Турайратнам говорит, что она потрясена и польщена тем, как сообщество поддержало ее усилия по выявлению симптомов у 81-летней пациентки.





"Во время консультации я заметила, что она кашляет, я хотела взять мазок. Неважно, каков был бы результат, известно, что Covid - это крупное явление, но я не ожидала, что она вернется с положительным результатом теста на COVID".





Западная Австралия отменила обязательный карантин для путешественников из Виктории и Нового Южного Уэльса





Премьер Марк Макгоуэн признает, что пограничный контроль в Западной Австралии затронул многие семьи.





"Я хочу поблагодарить всех за их терпение и понимание - не только на прошлой неделе, но и на протяжении всего года. Наш пограничный контроль был одним из наших самых эффективных средств борьбы с вирусом. И он имел последствия для многих семей. Но я с уверенностью могу сказать, что хорошие новости есть, и они основаны на лучших рекомендаций в сфере здравоохранения. Теперь мы можем сделать следующий осторожный и безопасный шаг вперед ".



