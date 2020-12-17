Обновление по COVID: Дальнейшее смягчение ограничений и Транс-Тасманский пузырь путешествий почти определен

Это новый выпуск по последним обновлениям по коронавирусу в Австралии, которые мы готовим для вас каждую неделю.





((ТРАНСКРИПТ))





Больше коронавирсусных ограничений было смягчено в Квинсленде и Южной Австралии перед праздничными днями.





Жители Южной Австралии теперь могут собрать до 50 человек у себя дома и заказывать напитки в пабах.





Свадьбы, похороны и частные лицензированные мероприятия разрешены с участием 200 человек, в то время как тренажерные залы и кинотеатры также могли увеличить свою вместимость.





Постановление об общественном здравоохранении для Южной Австралии также было отменено, и ограничения на границе больше не действуют.





Во всех заведениях Квинсленда, включая пабы, клубы и ночные клубы, вернулась возможность потанцевать - танцполы открыты, при условии, что танцоры соблюдают правило двух квадратных метров на человека.





Главный врач штата Жаннетт Янг говорит, что людям нужно руководствоваться здравым смыслом.





"Танцуйте с другими людьми, как обычно, но не танцуйте большой группой, не в составе 100 человек, собравшихся вместе, как мне рассказывала моя дочь, все прижимаются друг к другу, и вы никого из них не знаете, вы вообще-то не танцуете с этой сотней людей".





В Новом Южном Уэльсе объявили, что на это Рождество больше людей смогут навещать своих близких в учреждениях по уходу за престарелыми, после того как с 15 декабря было снято правило двух посетителей.





Служба здравоохранения Нового Южного Уэльса заявляет, что теперь не будет ограничений на количество людей, которым разрешено прийти к одному пожилому жителю.





В соответствии с изменениями, артисты, такие как певцы и музыканты, также смогут посещать дома престарелых - это разрешение они получили впервые с марта месяца.





Несмотря на маленькое количество случаев заболевания в штате, доктор Джереми Маканалти из отдела здравоохранения Нового Южного Уэльса по-прежнему призывает людей проходить тестирование, если у них есть симптомы.





“ С отменой ограничений, открытием границ и Рождеством через меньше чем две недели, важно, чтобы мы оставались бдительными. Немедленно проходите тестирование, даже если у вас только легкие симптомы. Не ждите, чтобы посмотреть, пройдет ли ваш насморк или першение в горле”.





Правительство Квинсленда открыло границы для Новой Зеландии.





Квинсленд теперь присоединяется ко всем австралийским юрисдикциям, кроме Западной Австралии, которые принимают путешественников из Новой Зеландии без карантина.





А накануне премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что ее правительство сформирует так называемый "пузырь путешествий" с Австралией в первой половине следующего года - если ситуация с коронавирусом останется стабильной.





Транс-Тасманские путешествия, вероятно, станут возможными к концу марта 2021 года, сейчас правительство предпринимает шаги по подготовке к открытию Новой Зеландии.





Г-жа Ардерн говорит, что предварительное соглашение было достигнуто, но все еще требует окончательного одобрения со стороны Австралии.





“ Мы намерены назвать дату начала транс-Тасманских поездок без карантина в новом году, как только оставшиеся детали будут определены. Но я думаю, что на данный момент новозеландцы в целом ценят подход правительства, что мы не берем на себя ненужного риска в начале лета".





Премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян говорит, что она не увеличит лимит на въезд в штат из-за рубежа, по крайней мере, до следующего года.





Объявление было сделано на прошлой неделе после того, как премьер-министр и руководители штатов и территорий встретились в ходе заседания Национального кабинета министров.





В настоящее время Новый Южный Уэльс еженедельно принимает 3 000 возвращающихся путешественников, которые проходят обязательный 2-недельный карантин в отелях.





Премьер-министр Скотт Моррисон говорит, что более 38 000 австралийцев, находящихся за границей, хотят вернуться домой.





Г-жа Береджиклян говорит, что пересмотрит решение в 2021 году.





“Я бы не приветствовала перевод карантинной системы из отелей на данном этапе. Я думаю, что это было бы слишком высоким риском. Это только для Нового Южного Уэльса, я знаю, что в других штатах могут быть другие условия. Поэтому по этой причине ограничение в 3 000 не изменится в Новом Южном Уэльсе".





Федеральные власти, руководители штатов и территорий согласились запускать сезонных рабочих из Тихоокеанского региона в Австралию.





Ограничения на въезд из-за границы привели к тому, что на многих фермах по всей стране не хватает рабочих, чтобы собирать урожай.





В соответствии с Программой сезонных рабочих и Тихоокеанской трудовой схемой штаты и территории должны будут проинформировать Содружество о своих протоколах по COVID-19 для рабочих до того, как им будут предоставлены визы.





Премьер-министр Скотт Моррисон говорит, что сезонные работники жизненно важны для экономики Австралии.





“Каждый штат и территория сталкиваются с разными обстоятельствами на местах, с разными возможностями и ограничениями. В Квинсленде, например, очень и очень успешна программа карантина на фермах для сезонных рабочих, которая осуществляется и действительно поддерживает сельскохозяйственный сектор Квинсленда и основных производителей. Но теперь мы хотим убедиться, что можем перейти к другим договоренностям в штатах и территориях, где эта потребность является критической".





Проведенное верхней палатой расследование системы отслеживания контактов в Виктории показало, что во время второй волны коронавирусных инфекций система была перегружена.





В отчете показано, что система здравоохранения не могла справиться с пандемией COVID-19, и сотрудникам по отслеживанию контактов приходилось вручную вводить информацию.





Член парламента Фиона Паттен, возглавлявшая расследование, говорит, что в работе департамента здравоохранения необходимы изменения, а врачи недостаточно вовлечены в систему.





“И на самом деле одна из рекомендаций отчета заключается в том, что мы продолжаем работать с врачами общей практики, чтобы убедиться, что они являются частью системы, и чтобы мы действительно получали советы от них, потому что они, как я говорю, работают на местах, и они понимают свои сообщества".





На прошлой неделе исследователи из Университета Квинсленда прекратили работу по испытанию австралийской вакцины от COVID-19.





Вакцина показала многообещающие результаты на ранних этапах испытаний, но не перейдет к следующему этапу после того, как некоторые участники получили ложноположительные результаты на ВИЧ.





Министр здравоохранения Австралии заявляет, что ранняя оценка вакцин против COVID-19 Pfizer и Astrazeneca будет завершена к концу января перед началом их широкого внедрения в марте следующего года.





Министр Грег Хант говорит, что результаты для AstraZeneca позитивные, и сейчас исследуются размеры дозировки и сроки.





“Что касается того, что происходит за границей, у нас будет, как мы думаем, самая лучшая информация в мире, чтобы обезопасить австралийцев, но чтобы также убедиться, что мы действуем достаточно быстро”.



