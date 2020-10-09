Австралийцы теперь могут найти психолога со схожим бэкграундом

Семонти была еще подростком, когда впервые обратилась за психологической помощью к школьному психологу.





Жительница Мельбурна, которой сейчас больше 20 лет, столкнулась с трудностями из-за давления и ожиданий, связанных с ее образованием и будущим.





Снова обратившись к психологу годы спустя, Семонти обнаружила, что они - принадлежащие другой культуре - не понимают ее и ее ситуацию.





Больше служб поддержки психического здоровья на вашем языке: https://www.sbs.com.au/language/russian/what-mental-health-services-in-your-language-are-available-in-australia .





“Она не могла понять конкретных проблем, с которыми я столкнулась как иммигрантка из Бангладеша-Индии в Австралию. Так что было бы лучше, если бы кто-то из выходцев из Южной Азии, тоже индиец, мог помочь мне разобраться в моих проблемах, например, сориентироваться в других культурах."





Новый онлайн-ресурс, который начал работу в прошлые выходные, как раз направлен на это.





HeartChat позволяет людям, принадлежащим к разным культурам и языкам, общаться со специалистами в области психического здоровья с похожим бэкграундом.





Те, кому нужна помощь, могут получить доступ к справочнику специалистов в области психического здоровья, которые говорят на языке пациента или принадлежат к их культуре или вероисповеданию.





У них также есть возможность записаться на прием удаленно, по Telehealth.





Клинический нейропсихолог и комиссар Мультикультурной комиссии Виктории доктор Джуди Танг считает, что этот ресурс жизненно необходим.





«Ко мне приходили клиенты и говорили:« Мне было так сложно найти кого-то вроде вас, человека, который мог бы говорить на моем языке или знать мою культуру. У меня ушла целая вечность, чтобы записаться. Так мы понимаем, что доступ не такой уж и доступный. В первую очередь, добраться до нас непросто”.





Доктор Танг говорит, что наличие кого-то, с кем можно поговорить, не нуждающегося в объяснении религиозных норм, культурных нюансов, политических или сексуальных предпочтений, может иметь большое значение и даже спасти жизнь.





К сожалению, нейропсихолог слышал о сеансах с профессионалами, которые не понимают бэкграунд пациента.





«Кто-то из коренного населения, вы знаете, был случай у одного специалиста по психическому здоровью, который сказал им: «Вам следовало бы поехать в буш и быть со своими людьми». И это не обязательно то, с чем идентифицировал бы себя этот коренной житель ».





Бесчувственные или неуместные комментарии - это именно то, чего пытается избежать сиднейский психолог Елена Зелесков Дорич.





Г-жа Дорич, сербка по происхождению, - одна из специалистов по психическому здоровью на сайте HeartChat.





Она говорит, что умеет общаться с клиентами без того, чтобы им пришлось объяснять свои культурные обычаи или чувствовать, будто их судят.





«Мне это легче понять, потому что я знаю, откуда они, когда рассказывают об этих проблемах. Вы знаете, вы можете читать о разных культурах, но если вы не принадлежите к определенной культуре, вы никогда не поймете, что испытывают эти люди. Если вы не родились и не выросли и не являетесь представителями этой культуры, вы не поймете полностью, откуда они”.





Ей часто звонят клиенты, которые просто хотят поговорить с на родном языке.





«Вы знаете, они хотели бы говорить на своем родном языке. Некоторые из них просто не знают английского или, знаете, не могут хорошо выразить себя. Трудно выразить себя на другом языке. Особенно в аспекте психологии - например, когда вы хотите поговорить о своих чувствах, отношениях, эмоциях, иногда это действительно сложно».





Нейропсихолог д-р Тан говорит, что культурный и языковой барьеры на консультациях могут удерживать людей от обращения за помощью.





«Очень жаль, что иногда профессионалы в области психического здоровья имеют только свои собственные предположения, и они могут ошибаться, когда дело касается культуры или веры. Когда они так ошибаются, в некоторых случаях человек теряет интерес и мотивацию продолжать обращаться за психической помощью, и это то, чего мы определенно не хотим - давать этот негативный опыт нашим мультикультурным общинам».





Представители разных культур в Австралии долгое время сталкивались с трудностями в доступе к службам поддержки из-за языкового или культурного барьеров, стигматизации психических заболеваний в их общинах или просто отсутствия знаний о том, как начать путь к лечению.





Во время пандемии резко возросло количество обращений в службы поддержки психического здоровья.





Д-р Тан говорит, что для людей из разных слоев общества как никогда важно иметь легкий доступ к правильной поддержке.





«Это повлияло на всех, и особенно на наши мультикультурные общины, вы знаете, ограничения на посещения родных, что для многих культур является очень важным аспектом их жизни. Так что с HeartChat им будет на один шаг легче найти подходящего человека ».



