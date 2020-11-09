"Смерть, давай я тебя обниму!" Игорь Скикевич - о жизни с инвалидностью, но без ограничений

"42 - самый расцвет сил"

До 42 лет Игорь Скикевич вел очень активный образ жизни: много путешествовал по Сахалину, где прожил 30 лет, а также любимому Дальнему Востоку, проводя экскурсии по самым интересным и труднопроходимым природным местам для иностранных туристов.





О том, как банальное ОРЗ превратило его в лежачего инвалида, сегодня он рассказывает спокойно. И фразу "ошибка врача" произносит без горечи и обиды.





"Конечно, мне комфортно об этом говорить, - снимает все мои переживания о неудобном вопросе Игорь. - Это была грубейшая ошибка врача, у меня был банальный грипп, продуло мышцу, обратился к неврологу в частную клинику. Неправильно поставили диагноз, неправильно лечили. В итоге пошел остеомиелит, загноение спинного мозга, и инфекция пошла в кость шейного позвонка". Игорь всегда любил походы, ночевки в палатках, похлебку из котелка Source: @igor.skikevich "Через месяц разорвало спинной мозг полностью. Меня всего парализовало".





Игорь вспоминает, как сотрудники скорой помощи выносили его из дома в простыне, потому что нельзя было прикоснуться к нему, а он пел песню "Врагу не сдается наш гордый Варяг".





И действительно, не сдался. Даже когда врачи долго не могли найти очаг инфекции, так как его не определяло ни одно МРТ. И когда на теле уже не было живого места из-за отмирания тканей и обширных пролежней. И даже после того, как "три раза умирал", он продолжал цепляться за жизнь к удивлению врачей.





И один молодой врач-нейрохирург был так восхищен его стойкостью, что тоже решил ни за что не сдаваться.





"Он за меня как за родного боролся, - говорит Игорь. - У меня не было живого места во рту, весь крестец выела инфекция, стопы, пролежни страшнейшие были. И это в 42 года, когда самый расцвет сил".

Врачу удалось буквально вручную найти очаг инфекции. После операции Игорь две недели провел в коме, а проснулся "словно в инопланетном корабле".





"Есть такие фильмы, где они 50 - 100 лет летят, а потом просыпаются. Я очнулся и чувствую, что на меня кто-то смотрит. Обернулся и увидел девушку, которая смотрит на меня лукавыми глазами и как будто говорит: "Ты сделаешь то, чего никто вообще не делал". В следующий раз я уже очнулся в машине скорой помощи по дороге в районную инфекционную больницу Уссурийска". "Ты сделаешь то, чего никто никогда не делал". Source: @igor.skikevich

"Мама плакала два дня"

Даже про уход жены он говорит сегодня спокойно и, кажется, с полным пониманием и принятием: "Ей 30 лет, вся жизнь еще впереди". Рассказывает, как пролежал всю зиму дома у мамы словно в спячке.





"Просто лежал в форме эмбриона, состояние было такое, что ты живешь, дышишь и уже хорошо. Как овощ, под себя ходишь, тебя с ложечки кормят, а ты просто никто. Просто тело".





"У меня прогноза никакого. Шестой позвонок удалили полностью, а шейные позвонки - это самая серьезная из травм. Плюс разрыв спинного мозга, инсульт спинного мозга. Была какая-то отрешенность - может, еще после комы мозг не мог эту действительность переосмыслить".





Прошла зима, настал апрель, за окном слышны были веселые крики детей. Жизнь буквально врывалась в комнату, и вот тут Игорю, по его признанию, впервые стало страшно.





"У каждого человека есть ген суицида и нельзя допустить, чтобы он сработал, - рассказывает мужчина. - И в какой-то момент, ночью, он как дуплетом в меня: так мне тоскливо стало. Таблеточки лежат рядышком, чуть-чуть локоточком дотянуться и уйти из жизни". "Смерть, а давай обнимемся?" Source: @igor.skikevich "Я закрыл глаза и представил, что ко мне приходит смерть. А я ее уже чувствовал. И вот она заходит в комнату, я открываю глаза, а она рядом стоит. А я себя помню, что я всегда был позитивным, и я ей говорю: "А что ты стоишь, иди ко мне, я тебя обниму!" Она как шарахнется от меня. И все мысли о суициде сразу улетели, как-то даже легче стало".





С той ночи Игорь стал систематически заниматься аутотренингом, рассудив, что терять ему все равно нечего. Он вспоминает, что представлял себя на войне, раненым, но с необходимостью выполнить срочное боевое задание. И однажды увидел настолько реалистичный сон, что тело начало поддаваться.





"Снится мощный сон, что есть приказ погасить боевую точку, а там только ползком ползти. И я открываю глаза, а у меня дергается нога и упирается в спинку кровати. Сама, на рефлексах, дергается. Это было реально! И я понял, что попал в точку".





Через пару недель мама нашла его в углу комнаты, а как дополз, он не помнил. Игорь объясняет, что его "тело двигалось за счет рефлексов и мышечной памяти, которые он воспроизводит в полуснах". А через 24 дня упорных занятий он уже сам сел на кровати.





"Это была моя первая победа, - говорит Игорь. - Я сижу на кровати, а руки не работают, они скрюченные такие. Мама плакала два дня. Ведь все врачи говорили, что это бесполезно. А я сижу!"

"Все это благодаря болезни"

Чтобы восстановить работу мозга и память он начал сочинять стихи. Стихи нужно было записывать, поэтому стал вставлять в пальцы ручку и пытаться выводить на бумаге слова. Потом нужно было восстановить кисти рук - начал рисовать. Для окончательной разработки всех пальцев - занялся музыкой. Говорит, что все эти хобби появились только "благодаря болезни".





Врачи из Медицинского центра психиатрии и неврологии им. Бехтерева, обследовавшие Игоря, не переставали удивляться его прогрессу.





"Они говорят, что мы вообщем-то с научной точки зрения это все понимаем, но как убедить пациентов делать это? Пиши книгу, Скикевич. Пиши книгу!" - смеется Игорь.





"Мне много звонят и пишут инвалиды со всех уголков России, - добавляет он. - Просят дать тот или иной совет в своей реабилитации. Всегда иду навстречу и чем могу помогаю, советуя методику восстановления из своего личного опыта. А за 5 последних лет провел более 150 мотивационных встреч с молодёжью, с детьми, с пенсионерами, с инвалидами, мотивируя всех на здоровую, счастливую и активную жизнь. Главное не сдаваться и верить в свои силы!"





"Несколько десятков людей уже восстановилось по максимуму, занимаясь по моей системе оздоровления с помощью аутотренинга, а некоторые врачи-неврологи используют мой метод для дополнения к общепринятой реабилитации инвалидов". "Благодаря болезни, я начал рисовать" Source: @igor.skikevich Возвращение к активному образу жизни не заставило себя долго ждать. С 2010 года Игорь Скикевич активно занимается спортивным и социальным туризмом, проверяя туристические маршруты на удобство и доступность для людей в инвалидной коляске.





В 2017 году он запатентовал свое изобретение - первую в мире самоходную коляску для дайвинга "Барракуда", а в этом году вместе со своим другом, профессиональным дайвером-инструктором SSI Павлом Гуревичем, провели масштабные испытания подводного устройства в Черном море, основав первую в России Международную школу по спортивному парадайвингу при поддержке Экспедиционного Центра "Арктика".





Сейчас мечтает найти единомышленников по всему миру и открыть совместные специализированные центры для обучения дайвингу людей с ограниченными возможностями. Первая в мире самоходная инвалидная коляска для дайвинга Source: @igor.skikevich Но даже больше, чем своими подводными достижениями, Игорь гордится подвигами в горах.





"Три года искал возможность, альпинисты отказывались даже верить в это. Изучал всевозможные приспособления, крепления, различные техники и методики. В пяти клубах пытались что-то сделать: подниматься еще как-то получалось, а вот при спуске обвязка сразу либо в горло впивалась, либо грудь пережимала".





В качестве последней надежды Игорь решил обратиться к спелеологам, у которых методика немного отличается от альпинистов. И оказалось, что все гениальное - просто, когда ситуацию спасли два узелка.





"Сделали обвязку, а коляску все равно кидает, потому что, когда ты поднимаешься, нет устойчивости. И, когда я спустился, мы стали снова изучать обвязку. И вдруг одна девушка-инструктор говорит: "А что, если вот тут, посередине, два узелка сделать?" Эти узелки спасли ситуацию полностью". Все гениальное - просто: два узелка в обвязке открыли дорогу в альпинизм Source: @igor.skikevich Сегодня Игорь Скикевич живет и тренируется в Подмосковье, где руководит отделом по работе с молодежью в Экспедиционном Центре "Арктика", организует мастер-классы по туризму для детей и молодежи, много путешествует и занимается благотворительной деятельностью. В скорых планах - экспедиция в Арктику, а еще он признался, что хочет обязательно добраться до Новой Гвинеи и до Австралии - это "детская мечта, идущая с ним всю жизнь".





"Я прямо цель поставил! Не знаю, как и каким образом, но обязательно доберусь".



