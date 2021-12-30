Фейерверк в Сиднее состоится, несмотря на рост числа случаев COVID

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Новогодние торжества были отменены во многих странах мира, где вариант Омикрон вызывает всплеск случаев заболевания COVID-19.





Но в Сиднее, как ожидается, люди смогут собраться компаниями в местах с лучшим видом, чтобы полюбоваться знаменитым фейерверком, который будут запускать с моста Харбор-Бридж, с Оперного театра и с воды.





Ежедневные случаи заболевания COVID в Новом Южном Уэльсе резко возросли: уже несколько дней подряд сообщается о более чем 10 тысячах инфекций, в четверг зарегистрировано 12 226 новых случаев заболевания.





Это не остановило пиротехников от последних приготовлений к праздничному шоу.





Команда из 50 человек из семейного бизнеса "Foti International Fireworks" запустит шесть тонн фейерверков в ходе двух салютов - в 21:00 и в полночь.





Владелец компании Фортунато Фоти говорит, что в этом году отмечается 25 лет с момента создания шоу на Sydney Harbour.





"Это будет 25 000 комет с моста Харбор-Бридж в Сиднее и более 9 000 воздушных фейерверков. Очевидно, это были тяжелые годы для индустрии проведения мероприятий, и мы надеемся, что это это начало отличного года для этой индустрии и для всех остальных в 2022 году, и мы с нетерпением ждем возможности показать этот 25-й фейерверк, который будет таким же великолепным, как и первый".





Программа включает священную церемонию обкуривания, проекции и световые эффекты на береговой линии гавани, церемонию «Welcome to Country», саундтреки и представление и, конечно же, полуночный фейерверк.





Киты, кубы, семечки подсолнечника, вихри и меняющие цвет фейерверки - вот часть из того, что можно будет увидеть, а дуэт электронной музыки The Presets создал саундтрек для полночного шоу.





Но в этом году торжества будут выглядеть несколько иначе.





Билет на 31 смотровую площадку должен быть заранее забронирован, а это значит, что люди не могут просто так прийти ближе к ночи.





Исполнительный продюсер из администрации Сиднея Стивен Гилби говорит, что эти меры созданы для безопасности зрителей.





"Конечно, канун Нового года - идеальное время, чтобы поразмышлять о прошедшем. В этом году канун Нового года в Сиднее приносит нам празднование, которое мы ждали в течение двух очень трудных лет. Но чтобы все были в безопасности, в этом году наши праздники будут несколько иными. Сиднейская традиция разбивать палатки на Circular Quay с 6 утра, чтобы занять места в первом ряду, в этом году не продолжится. Все смотровые площадки в CBD нужно предварительно забронировать и получить билет, как и большинство смотровых площадок вокруг гавани".





Всем, кто планирует отмечать Новый год в общественных местах рекомендовано быть полностью вакцинированным и надевать маску, если невозможно сохранять дистанцию от других людей.





А главный врач Нового Южного Уэльса доктор Керри Чант призывает людей не терять бдительность в условиях роста числа инфекций COVID.





«Что люди могут сделать, так это не выходить из дома при появлении симптомов. Вместо этого проходить тестирование. Будьте осторожны на таких крупных мероприятиях. Если вам предлагают забронировать место для встречи Нового года, то поинтересуйтесь: Хорошо ли проветривается это место? Когда вы будете там, попросите людей держать окна открытыми. Подобные простые шаги действительно могут снизить риск, и важно, чтобы сообщество знало, что они могут предпринять активные действия, чтобы обезопасить себя и своих близких».





Премьер НЮУ Доминик Перротте говорит, что он не сомневается в правильности своего решения ослабить ограничения в начале декабря, когда в штате появился вариант Омикрон.





Он говорит, что Австралия вступила в стадию жизни с вирусом.





"Люди должны были выйти, сейчас, принимая во внимание, что мы прошли эту вакцинацию и теперь мы находимся в фазе открытия. Будут другие проблемы. Как вы сказали, происходят разные события. Я уверен, что есть вещи, которые мы не предполагаем сегодня, которые случатся в следующем году в течение следующих 12 месяцев. Как правительство - мы должны быть гибкими. Адаптироваться к обстоятельствам. Я уверен в пути, по которому идет Новый Южный Уэльс сегодня, основываясь на нашем уровне вакцинации, на основе усилий, которые все приложили, чтобы вывести страну из пандемии".





Но эксперт по инфекционным заболеваниям Роберт Бой говорит, что он бы не пошел на такое мероприятие супер-распространения вируса как Новый год, и надеется, что люди будут руководствоваться здравым смыслом.





"Это ежедневная проверка того, достаточно ли у нас контроля с помощью простых, здравых, практических мер. Многие люди и сами предпринимают дополнительные попытки защититься от вируса - они не собираются посещать много мероприятий и встреч, а если идут, то остаются не надолго, они проводят мероприятия на улице, а не в помещении, они носят маски. Люди принимают меры предосторожности. Я не пойду на мероприятие в канун Нового года, это мероприятие, которое мы называет супер-распространитель. Но некоторые люди пойдут, и я не говорю им отменять его, я просто говорю - будьте предельно осторожны!"











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