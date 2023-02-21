Дмитрий Котлеев: «На создание мюзикла "Поллианна" ушло 4 года»

Дмитрий рассказал, что 4 года назад ему пришла в голову идея написать и поставить на сцене собственный мюзикл, полностью с нуля — сочинить и музыку, и слова.



Фотография с репетиции мюзикла «Поллианна», credit: Maria Kotleeva «Проект оказался очень сложным и амбициозным. Временами казалось, просто неподъемным. Но благодаря упорству, поддержке родных и друзей, команде единомышленников, вместе с которыми мы поставили этот мюзикл на сцене, все получилось, и получилось замечательно», — рассказывает он.



