Дмитрий Котлеев: «На создание мюзикла "Поллианна" ушло 4 года»

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Dmitry Kotleev, Credit: SBS Russian

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Интервью с исполнительным продюсером театра «Атриум», создателем мюзикла «Поллианна», Дмитрием Котлеевым.

Дмитрий рассказал, что 4 года назад ему пришла в голову идея написать и поставить на сцене собственный мюзикл, полностью с нуля — сочинить и музыку, и слова.
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Фотография с репетиции мюзикла «Поллианна», credit: Maria Kotleeva
«Проект оказался очень сложным и амбициозным. Временами казалось, просто неподъемным. Но благодаря упорству, поддержке родных и друзей, команде единомышленников, вместе с которыми мы поставили этот мюзикл на сцене, все получилось, и получилось замечательно», — рассказывает он.

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Фотография с репетиции мюзикла «Поллианна», credit: Maria Kotleeva
1 и 2 апреля в Сиднее состоится премьера мюзикла "Поллианна" - постановка театра Атриум, все подробности можно узнать
здесь.


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