Врачи надеются, что новое лечение поможет пациентам с раком простаты

((ТРАСКРИПТ))





Бернард Лефейр оказался в числе миллионов мужчин во всем мире, кому был поставлен диагноз рак простаты.





Но он говорит, что его история стала историей успеха после испытания новой комбинации лекарств в Saint Vincent’s госпитале в Сиднее.





" Я чувствую себя хорошо. Очень хорошо. Я могу делать все, что хочу. Это не тяжелое лечение. Химиотерапия - это очень трудное, очень тяжелое лечение”.





Г-н Лефейр родом из Нумеа, порта в южной части Тихого океана, и возможности лечения там ограничены.





Он стал одним из 56 мужчин, допущенных к участию в испытании на стадии, когда рак простаты распространился на его кости и легкие.





Профессор Луиз Эммет из больницы Saint Vincent’s говорит, что это экспериментальное лечение было для него последней надеждой, и оно оказалось успешным.





“Бернард уже потерпел неудачу с как минимум двумя циклами химиотерапии и всеми другими доступным методам лечения. И сейчас можно увидеть заметное уменьшение количества и интенсивности костных повреждений”.





В испытании использовались два препарата.





Одним из них является новый многообещающий противораковый препарат Lutetium P-S-M-A, который вводится внутривенно для доставки небольшого количества радиоактивных элементов в опухолевые клетки.





Второй пробный препарат, названный Veyonda, был разработан австралийским доктором Грэмом Келли.





Доктор Келли, сам выжил после рака простаты, и проверил лекарство на себе.





“Мы считаем, что Veyonda работает, повышая способность организма бороться с раком, и то, о чем мы сейчас говорим, - это иммунная система”.





Результаты испытаний сейчас привлекли международное внимание.





В настоящее время врачи работают над тем, чтобы сделать Lutetium PSMA более доступным.





Генеральный директор Австралийского фонда борьбы с раком простаты Джефф Данн говорит, что его команда очень довольна результатами.





“ Очень интересная исследовательская работа сделана в этой стране. Фактически, ведущие в мире исследования в области лечения рака простаты”.





Рак простаты ежегодно выявляется у 1,3 миллиона человек.





Г-н Лефейр надеется, что вскоре сможет вернуться домой к своей семье в Нумеа.





“Для меня это не конец. Это еще не конец. Я продолжу, я хочу бороться. Последние четыре года очень особые. Очень прекрасные для всей моей семьи. Очень хорошее время. Хочу сказать большое спасибо”.



