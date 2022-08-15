Врачи надеются, что новое лечение поможет пациентам с раком простаты

A blue ribbon to show support for prostate cancer research

Source: Getty Images

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Австралийские доктора заявляют о положительных результатах испытаний нового класса лекарств для лечения поздних стадий рака простаты. Заболевание трудно поддается лечению, и порядка 3200 австралийских мужчин по-прежнему умирают от рака простаты каждый год. Первое в мире испытание комбинированных препаратов дает пациентам новую надежду.

((ТРАСКРИПТ))

Бернард Лефейр оказался в числе миллионов мужчин во всем мире, кому был поставлен диагноз рак простаты.

Но он говорит, что его история стала историей успеха после испытания новой комбинации лекарств в Saint Vincent’s госпитале в Сиднее.

"Я чувствую себя хорошо. Очень хорошо. Я могу делать все, что хочу. Это не тяжелое лечение. Химиотерапия - это очень трудное, очень тяжелое лечение”.

Г-н Лефейр родом из Нумеа, порта в южной части Тихого океана, и возможности лечения там ограничены.

Он стал одним из 56 мужчин, допущенных к участию в испытании на стадии, когда рак простаты распространился на его кости и легкие.

Профессор Луиз Эммет из больницы Saint Vincent’s говорит, что это экспериментальное лечение было для него последней надеждой, и оно оказалось успешным.

“Бернард уже потерпел неудачу с как минимум двумя циклами химиотерапии и всеми другими доступным методам лечения. И сейчас можно увидеть заметное уменьшение количества и интенсивности костных повреждений”.

В испытании использовались два препарата.

Одним из них является новый многообещающий противораковый препарат Lutetium P-S-M-A, который вводится внутривенно для доставки небольшого количества радиоактивных элементов в опухолевые клетки.

Второй пробный препарат, названный Veyonda, был разработан австралийским доктором Грэмом Келли.

Доктор Келли, сам выжил после рака простаты, и проверил лекарство на себе.

“Мы считаем, что Veyonda работает, повышая способность организма бороться с раком, и то, о чем мы сейчас говорим, - это иммунная система”.

Результаты испытаний сейчас привлекли международное внимание.

В настоящее время врачи работают над тем, чтобы сделать Lutetium PSMA более доступным.

Генеральный директор Австралийского фонда борьбы с раком простаты Джефф Данн говорит, что его команда очень довольна результатами.

Очень интересная исследовательская работа сделана в этой стране. Фактически, ведущие в мире исследования в области лечения рака простаты”.

Рак простаты ежегодно выявляется у 1,3 миллиона человек.

Г-н Лефейр надеется, что вскоре сможет вернуться домой к своей семье в Нумеа.

“Для меня это не конец. Это еще не конец. Я продолжу, я хочу бороться. Последние четыре года очень особые. Очень прекрасные для всей моей семьи. Очень хорошее время. Хочу сказать большое спасибо”.

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