Принесший неожиданную и шокирующую войну, 2022-й год стал испытанием во многих отношениях

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Как только международное сообщество начало восстанавливаться от тяжелых последствий пандемии COVID-19, целый ряд новых кризисов охватил мир.





2022-й год был наполнен масштабными трагедиями, вооруженными конфликтами и массовыми протестами, в то время как небольшую передышку и положительные эмоции многим принес крупнейший футбольный турнир.





После нескольких месяцев напряженности в регионе президент России Владимир Путин шокировал мир, начав вооруженное военное вторжение на восток Украины 24 февраля.





Европейский союз сразу объявил о жестких санкциях против России, а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила действия России.





«Российские войска вторглись в Украину, свободную и суверенную страну. И снова в центре Европы гибнут или опасаются за свою жизнь невинные женщины, мужчины и дети. Мы осуждаем это варварское нападение и циничные аргументы в его оправдание. Это президент Путин, кто снова приносит войну в Европу».





Точные потери в результате конфликта в настоящее время невозможно измерить, но, согласно большинству оценок, погибло несколько десятков тысяч человек, в то время как украинская инфраструктура находится на пределе из-за российских воздушных атак.





Конфликт также охватил Ближний Восток: в Иране проходили массовые протесты из-за обращения теократического правительства с женщинами.





16 сентября 22-летняя иранка Махса Амини скончалась в заключении после ареста национальной полицией нравов за то, что она неправильно носила головной платок.





Ее смерть вызвала крупную протестную волну выступающих против государственного насилия и обращения с женщинами в стране.





Иранская активистка и диссидент Масих Алинежад заявила, что женщины выражают свой гнев таким образом, как никогда раньше.





«Очевидно, что женщины находятся на передовой, снимают хиджабы, сжигают хиджабы, некоторые из них выражают свой гнев, остригая волосы. Это показывает глубину скорби, это их способ протеста. Некоторые мужчины и женщины, плечом к плечу, сжигают полицейские машины. Почему? Потому что в течение многих лет эти полицейские машины были инструментом угнетения».





По данным Amnesty International, к концу месяца десятки иранских демонстрантов были убиты, и только 30 сентября было зарегистрировано 66 смертей.





В этом году Япония пережила акт политического насилия: бывший премьер-министр Синдзо Абэ был убит.





Нападение было совершено в июле вооруженным мужчиной, который открыл огонь по г-ну Абэ, когда политик обращался к представителям общественности на улицах Нары.





Сообщалось, что нападавший использовал самодельное оружие, вероятно, из-за жесткого контроля над оборотом огнестрельного оружия в Японии.





После смерти японского премьер-министра, срок пребывания на главном посту которого являлся рекордным в Японии, Великобритания в сентябре лишилась самого долгоправившего монарха.





Сначала 8 сентября сообщили, что есть опасения за здоровье королевы Елизаветы II, а позже в тот же день стало известно, что королева скончалась в своем доме в Шотландии.





Великобритания вступила в 10-дневный период национального траура, который продлился до государственных похорон королевы Елизаветы.





Тогдашняя премьер-министр Лиз Трасс отдала дань королеве за ее службу.





«Она взошла на трон сразу после Второй мировой войны. Она выступала за развитие Содружества от небольшой группы из семи стран до семьи из 56 наций, охватывающей все континенты мира. Мы теперь современная процветающая динамичная нация. Несмотря на трудности королева Елизавета Вторая давала нам стабильность и силу, в которых мы нуждались».





Пока Великобритания скорбела по усопшему монарху, другой член Содружества, Пакистан, пережил историческую трагедию.





С июня по октябрь муссоны и внезапные наводнения привели к огромным разрушениям по всей стране, уничтожив критически важную инфраструктуру и приведя к гибели более 1700 пакистанцев.





Дороги, мосты и поля с урожаем были размыты в результате наводнения, которое считается самым сильным за всю историю страны. Более 33 миллионов граждан пострадали от паводковых вод, которые все еще не полностью отступили.





В 2022 году произошли также большие сдвиги в мировой геополитике, и один из самых значительных наблюдался в Бразилии.





В октябре ультраправый политик и президент Бразилии Жаир Болсонару стал первым президентом в истории Бразилии, которому не удалась попытка переизбрания - он проиграл, набрав 49,1% голосов против 50,9% его оппонента.





Представитель левостороннего движения, избранный президент и бывший лидер Лула да Силва, кардинально отличается от Болсонару, чья политика отмены природоохранных мер и замедленная реакция на кризис с COVID-19 вызвали особенно много недовольства.





Лула назвал свою победу победой бразильской демократии в торжественной речи.





«Это не моя победа, или рабочей партии, или партий, которые поддерживали меня в предвыборной кампании. Это победа демократического движения, которое сформировалось над политическими партиями, личными интересами и идеологиями, чтобы демократия вышла победителем».





В следующем месяце, в ноябре, еще один противоречивый лидер подвергся резкой критике, в то время как редко случающиеся протесты в Китае угрожали дестабилизировать страну.





Несколько городов материкового Китая охватили протесты разгневанных граждан, которые выступали против строгих карантинных мер Китая и его политики "нулевого COVID".





Протесты в основном были спровоцированы пожаром 24 ноября в регионе Синьцзян, унесшим жизни 10 человек, что, по утверждениям местных жителей, во-многом произошло из-за ограничительных мер, затрудняющих работу аварийно-спасательных служб.





Это протестное движение было беспрецедентным для китайского лидера Си Цзиньпина, для которого характерно подавление политического инакомыслия.





Жители Пекина и Шанхая выразили облегчение, когда требования к тестированию и правила карантина постепенно начали смягчать в некоторых китайских городах в ответ на протесты.





А в конце этого непростого года футбольных болельщики по всему миру смогли найти некоторое утешение в крупнейшем футбольном событии - чемпионате мира.





В ходе чемпионата, наполненного неожиданными поворотами, аргентинская команда Лионеля Месси одержала победу, получив заветный кубок в финальном мировом турнире звездного игрока.





Мероприятие проходило в Катаре и еще до начала было омрачено сообщениями о том, что более 6500 рабочих-мигрантов погибли в Катаре в период строительства объектов для турнира.





Несмотря на это, зрелищные матчи объединили болельщиков в разных точках земного шара, а аргентинские болельщики не сдерживали эмоций после первой победы своей команды на чемпионате мира с 1986 года.





«Я очень счастлива! Мой отец бывало говорил мне: «Валентина, я хочу, чтобы ты увидела, как Аргентина выиграет чемпионат мира». Теперь я смогу разделить с ним эти эмоции».



