Просто о сложном: по следам оглашения бюджета - беседа с экспертом Геннадием Казакевичем

Treasurer Josh Frydenberg holds the Budget papers ahead of delivering an address to the National Press Club.

財長費登堡表示，澳洲對國際旅遊很大程度上會一直保持關閉直到明年下半年。 Source: AAP

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Если вчерашнее выступление федерального казначея оставило больше вопросов, чем ответов, то послушайте наше интервью с профессором экономического факультета университета Монаша, доктором Геннадием Казакевичем.

"Во-первых, то, что мы прослушали вчера - это никакой не бюджет", - напомнил доктор наук Геннадий Казакевич в самом начале нашей беседы. И объяснил, чем же отличается обнародованный финансовый документ, который хотя и называют все бюджетом, таковым по сути не является.
Gennadi Kazakevitch
DR GENNADI KAZAKEVITCH Source: Submitted by Gennadi Kazakevitch
Также он поделился своими мыслями по поводу самых важных объявлений - о финансировании университетов, субсидиях для предприятий, нанимающих молодых людей, налоговых льготах.

Пояснил, что значит сегодняшний дефицит бюджета в сравнении с другими странами.

А еще напомнил нашим слушателям, что сейчас самое удачное время для того, чтобы брать кредиты и покупать недвижимость (при определенных условиях).

Все это можно послушать в интервью в аудио-плеере наверху страницы.

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