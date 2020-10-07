Просто о сложном: по следам оглашения бюджета - беседа с экспертом Геннадием Казакевичем

"Во-первых, то, что мы прослушали вчера - это никакой не бюджет", - напомнил доктор наук Геннадий Казакевич в самом начале нашей беседы. И объяснил, чем же отличается обнародованный финансовый документ, который хотя и называют все бюджетом, таковым по сути не является. DR GENNADI KAZAKEVITCH Source: Submitted by Gennadi Kazakevitch Также он поделился своими мыслями по поводу самых важных объявлений - о финансировании университетов, субсидиях для предприятий, нанимающих молодых людей, налоговых льготах.





Пояснил, что значит сегодняшний дефицит бюджета в сравнении с другими странами.





А еще напомнил нашим слушателям, что сейчас самое удачное время для того, чтобы брать кредиты и покупать недвижимость (при определенных условиях).





Все это можно послушать в интервью в аудио-плеере наверху страницы.



