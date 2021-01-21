Реаниматолог Екатерина Гревал из Нью-Йорка: "Были дни, когда у меня умирали 16-21 человек за 24 часа"

Dr. Yekaterina Grewal from New York receiving COVID-19 vaccine

Реаниматолог Екатерина Гревал из Нью-Йорка одной из первых получила привику от COVID-19 Source: Submitted by M.Komadovsky

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Интервью с пульмонологом-реаниматологом из Нью-Йорка Екатериной Гревал, которая одной из первых получила прививку от коронавируса. Она рассказывает о своих ощущениях, а также о том, как много пациентов умерли от COVID-19 на ее глазах и почему не стоит бояться прививки от коронавируса.

В США снова побит рекорд по заболеваемости коронавирусом: в стране зафиксировали свыше 400 тысяч случаев заболевания COVID-19 за сутки. В то же время, госрегуляторы в Америке одобрили использование второй прививки от коронавируса от компании "Модерна".

В аудио-плеере наверху страницы вы можете послушать рассказ пульмонолога-реаниматолога из Нью-Йорка Екатерины Гревал. Сама Екатерина из Минска, но уже 15 лет практикует в американской медицинской системе.

Люди в Австралии должны соблюдать дистанцию не менее полутора метров друг от друга. Проверяйте ограничения на собрания в вашем штате или территории.

При обнаружении симптомов простуды или гриппа оставайтесь дома и запишитесь на тест, позвонив своему врачу или на горячую линию 1800 020 080.

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