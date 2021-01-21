Реаниматолог Екатерина Гревал из Нью-Йорка: "Были дни, когда у меня умирали 16-21 человек за 24 часа"

В США снова побит рекорд по заболеваемости коронавирусом: в стране зафиксировали свыше 400 тысяч случаев заболевания COVID-19 за сутки. В то же время, госрегуляторы в Америке одобрили использование второй прививки от коронавируса от компании "Модерна".





В аудио-плеере наверху страницы вы можете послушать рассказ пульмонолога-реаниматолога из Нью-Йорка Екатерины Гревал. Сама Екатерина из Минска, но уже 15 лет практикует в американской медицинской системе.





Люди в Австралии должны соблюдать дистанцию не менее полутора метров друг от друга. Проверяйте ограничения на собрания в вашем штате или территории.





При обнаружении симптомов простуды или гриппа оставайтесь дома и запишитесь на тест, позвонив своему врачу или на горячую линию 1800 020 080.



