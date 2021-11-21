Экономический обзор: как инфляция в США отразится на ценах на жилье в Австралии?

DR GENNADI KAZAKEVITCH, Monash University

Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied by G. Kazakevitch

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Профессор экономического факультета университета Монаша, доктор Геннадий Казакевич, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.

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