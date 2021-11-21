Экономический обзор: как инфляция в США отразится на ценах на жилье в Австралии?Play07:44Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied by G. KazakevitchGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.19MB) Профессор экономического факультета университета Монаша, доктор Геннадий Казакевич, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.Слушайте также:Экономический обзор: Повысятся ли в ближайшее время ставки ссудного процента?Экономический обзор: Почему растут и будут ли дальше расти цены на бензин и другие товары?Экономический обзор: Изменение правил выдачи ссуд на покупку недвижимости в АвстралииСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод