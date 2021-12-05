Экономический обзор: Зачем нужно регулирование в рыночной экономике и что регулируют в Австралии

Экономический обзор: Зачем нужно регулирование в рыночной экономике и что регулируют в АвстралииPlay07:46Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied by G. KazakevitchGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.22MB) Профессор экономического факультета университета Монаша, доктор Геннадий Казакевич, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.READ MOREЭкономический обзор: как инфляция в США отразится на ценах на жилье в Австралии?Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод