Экономический обзор: О состоянии строительной индустрии в Австралии

SBS на русском языкеOther ways to listen Экономический обзор: О состоянии строительной индустрии в АвстралииPlay08:06SBS на русском языкеOther ways to listen Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied / Supplied by G. KazakevitchGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.41MB)Published 10 October 2022 at 9:15amBy Gennadi KazakevitchSource: SBS Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.Published 10 October 2022 at 9:15amBy Gennadi KazakevitchSource: SBSСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.READ MOREЭкономический обзор: Система оплаты труда и трудовых отношений в АвстралииShareLatest podcast episodesДиректор русского кинофестиваля Николай Максимов: "Конечно, после 24 февраля были сомнения, проводить ли фестиваль"Программа SBS Russian — эфир от 10.10.22Новости SBS на русском языке - 10.10.2022Эколог о взрывах на «Северном потоке»: Неизвестно, затронуло ли это старые снаряды с химическими боеприпасами