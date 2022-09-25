Экономический обзор: Система оплаты труда и трудовых отношений в Австралии

SBS на русском языкеOther ways to listen Экономический обзор: Система оплаты труда и трудовых отношений в АвстралииPlay08:26SBS на русском языкеOther ways to listen Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied / Supplied by G. KazakevitchGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.73MB)Published 26 September 2022 at 9:23amBy Gennadi KazakevitchSource: SBS Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.Published 26 September 2022 at 9:23amBy Gennadi KazakevitchSource: SBSREAD MOREЭкономический обзор: О безработице и новой политике роста рабочей силыСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesФестиваль еврейской культуры Лиммуд FSU пройдет в Сиднее и МельбурнеПрограмма SBS Russian - эфир от 26.09.2022Новости SBS на русском языке - 26.09.2022Протесты против мобилизации в России. Стрельба в Дагестане