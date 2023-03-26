Экономический обзор: AUKUS - об экономике строительства атомного подводного флота

Экономический обзор: AUKUS - об экономике строительства атомного подводного флотаPlay08:13Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied / Supplied by G. KazakevitchGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.52MB) Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.READ MOREЭкономический обзор: Что происходит с ценами на аренду жилья в Австралии?Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesПротест беларусов перед Белым домом в честь Дня ВолиЯ русский и я против войны. Ингрид ДольскаяПрограмма SBS Russian — эфир от 25.03.2023Новости SBS на русском языке — 25.03.2023