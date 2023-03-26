Экономический обзор: AUKUS - об экономике строительства атомного подводного флота

DR GENNADI KAZAKEVITCH, Monash University

Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied / Supplied by G. Kazakevitch

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.

READ MORE

Экономический обзор: Что происходит с ценами на аренду жилья в Австралии?

Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке.


Share

Latest podcast episodes

belarus protests.jpeg

Протест беларусов перед Белым домом в честь Дня Воли

protestor against war with sign

Я русский и я против войны. Ингрид Дольская

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 25.03.2023

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 25.03.2023