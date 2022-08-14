Экономический обзор: Как Австралии выходить из текущих экономических проблем?

DR GENNADI KAZAKEVITCH, Monash University

Dr Gennadi Kazakevitch, Monash University Source: Supplied / Supplied by G. Kazakevitch

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Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире.

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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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