Решительное «нет» голосу Коренных народов в Парламенте

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Source: SBS

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Австралийцы отклонили предложение внести изменения в Конституцию и признать Коренные народы Австралии путем создания Голос Коренных народов в Парламенте. «Против» получило большинство голосов во всех шести штатах, а также в Северной территории. Австралийская столичная территория проголосовала «За» Голос.

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Решительное «нет» от большинства избирателей Австралии отвергло Голос Коренных народов в парламенте.

Референдум о Голосе был первый референдум, проведенный в Австралии за 24 года.

Эта жительница Тасмании говорит, что проголосовала против.

«Я разговаривала со многими людьми, и я не думаю, что этот референдум вообще должен был проходить. Грустно, что не может быть просто единства без необходимости отделять кого-то. Я не думаю, что сообщество Коренных народов хотело бы это».

Большинство проголосовавших в Тасмании в подавляющем большинстве согласились с этим мнением, как и во всех других штатах Австралии и в Северной территории.

В столичной территории большинство проголосовало «За».

Участник кампании «За» Томас Мэйо говорит, что убит горем.

«Мы вложили в это так много труда, не только в последнее время и не только в этом зале. По всей стране работали 70 000 волонтеров. Лидеры Коренных народов, доверившие это решение народу Австралии. Десятилетия упорной работы и отстаивания наших прав. Всему этому сегодня вечером был нанесен настоящий удар».

Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что принимает результат.

Он не взял на себя никаких конкретных обязательств, но пообещал продолжать оставаться амбициозным по отношению к будущему страны.

«Я уважаю решение австралийского народа и демократический процесс, который привел к его осуществлению. Когда мы размышляем обо всем, что происходит сегодня в мире, мы принимаем важные решения мирно и на равных. Появилось новое осознание этого вопроса на национальном уровне. Давайте направим это в поиск цели на национальном уровне, чтобы найти ответы».

Министр по делам Коренных народов Австралии Линда Берни расчувствовалась, когда обратилась напрямую к представителям Коренных народов Австралии.

«Я знаю, что последние несколько месяцев были тяжелыми. Но гордитесь тем, кто вы есть, гордитесь своей личностью, гордитесь историей и культурой продолжительностью в 65 000 лет, частью которой вы являетесь, гордитесь своим законным местом в этой стране. Мы будем продолжать, и мы будем двигаться вперед, и мы будем процветать. Это не конец примирению, и в предстоящие месяцы мне еще будет что сказать о возобновлении работы в рамках приверженности нашего правительства сокращению разрыва».

Лидер оппозиции Питер Даттон говорит, что результат «Нет» полезен для страны.

«Всегда в дебатах я критиковал эту идею, которую я считаю плохой, — делить австралийцев на основе их происхождения или времени, когда они приехали в нашу страну. Коалиция, как и все австралийцы, хочет, чтобы проблемы, с которыми сталкиваются Коренные народы были устранены. Мы просто не согласны с Голосом, как с решением этих проблем. Хотя сторонники «Да» и «Нет» могут иметь разные мнения, эти различия не умаляют нашей любви к нашей стране или нашего уважения друг к другу».

Сенатор Джасинта Прайс говорит, что приветствует решительную победу «Против».

«Они сказали нет расколу внутри нашей конституции по признаку расы. Они сказали нет газлайтингу, издевательствам и манипуляциям. Они сказали нет недовольству и настоянию активистов, что мы расистская страна, хотя мы абсолютно не расистская страна».

Будьте в курсе референдума «Голос коренных народов в парламенте» 2023 года по всей сети SBS, включая точку зрения Коренных народов на канале NITV.

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