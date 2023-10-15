Решительное «нет» голосу Коренных народов в Парламенте

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Решительное «нет» от большинства избирателей Австралии отвергло Голос Коренных народов в парламенте.





Референдум о Голосе был первый референдум, проведенный в Австралии за 24 года.





Эта жительница Тасмании говорит, что проголосовала против.





«Я разговаривала со многими людьми, и я не думаю, что этот референдум вообще должен был проходить. Грустно, что не может быть просто единства без необходимости отделять кого-то. Я не думаю, что сообщество Коренных народов хотело бы это».





Большинство проголосовавших в Тасмании в подавляющем большинстве согласились с этим мнением, как и во всех других штатах Австралии и в Северной территории.





В столичной территории большинство проголосовало «За».





Участник кампании «За» Томас Мэйо говорит, что убит горем.





«Мы вложили в это так много труда, не только в последнее время и не только в этом зале. По всей стране работали 70 000 волонтеров. Лидеры Коренных народов, доверившие это решение народу Австралии. Десятилетия упорной работы и отстаивания наших прав. Всему этому сегодня вечером был нанесен настоящий удар».





Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что принимает результат.





Он не взял на себя никаких конкретных обязательств, но пообещал продолжать оставаться амбициозным по отношению к будущему страны.





«Я уважаю решение австралийского народа и демократический процесс, который привел к его осуществлению. Когда мы размышляем обо всем, что происходит сегодня в мире, мы принимаем важные решения мирно и на равных. Появилось новое осознание этого вопроса на национальном уровне. Давайте направим это в поиск цели на национальном уровне, чтобы найти ответы».





Министр по делам Коренных народов Австралии Линда Берни расчувствовалась, когда обратилась напрямую к представителям Коренных народов Австралии.





«Я знаю, что последние несколько месяцев были тяжелыми. Но гордитесь тем, кто вы есть, гордитесь своей личностью, гордитесь историей и культурой продолжительностью в 65 000 лет, частью которой вы являетесь, гордитесь своим законным местом в этой стране. Мы будем продолжать, и мы будем двигаться вперед, и мы будем процветать. Это не конец примирению, и в предстоящие месяцы мне еще будет что сказать о возобновлении работы в рамках приверженности нашего правительства сокращению разрыва».





Лидер оппозиции Питер Даттон говорит, что результат «Нет» полезен для страны.





«Всегда в дебатах я критиковал эту идею, которую я считаю плохой, — делить австралийцев на основе их происхождения или времени, когда они приехали в нашу страну. Коалиция, как и все австралийцы, хочет, чтобы проблемы, с которыми сталкиваются Коренные народы были устранены. Мы просто не согласны с Голосом, как с решением этих проблем. Хотя сторонники «Да» и «Нет» могут иметь разные мнения, эти различия не умаляют нашей любви к нашей стране или нашего уважения друг к другу».





Сенатор Джасинта Прайс говорит, что приветствует решительную победу «Против».





«Они сказали нет расколу внутри нашей конституции по признаку расы. Они сказали нет газлайтингу, издевательствам и манипуляциям. Они сказали нет недовольству и настоянию активистов, что мы расистская страна, хотя мы абсолютно не расистская страна».





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