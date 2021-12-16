Этимология: гулять, тусоваться, слоняться, валандаться

Этимология: гулять, тусоваться, слоняться, валандатьсяPlay04:20 Source: Stone RF/GETTYGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.83MB) И бонус - "тусоваться". Рассказываем об истории слов, связанных с прогулками.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод