Этимология: гулять, тусоваться, слоняться, валандаться

Students walking outside university

Source: Stone RF/GETTY

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И бонус - "тусоваться". Рассказываем об истории слов, связанных с прогулками.

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