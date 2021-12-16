Этимология слова "Москва": сильная охотница или мокрая медведица?

"Moscow Kremlin" by Pavel 'KoraxDC' Kazachkov is licensed under CC BY 2.0

Moscow Kremlin Source: Flickr/Pavel Kazachkov CC BY 2.0

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

А этом подкасте мы говорим об истории слов русского языка. Хотите узнать о самых распространенных версиях происхождения слова "Москва"? Слушайте наш подкаст.

Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Слушайте также:
READ MORE

Этимология: бойкот, шовинизм, ловелас и другие слова-фамилии

Этимология игрока: интерес - азарт - риск - барыш

Этимология: галиматья, ахинея и околесица

Этимология: коктейль как петушиный хвост и другие напитки



Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод