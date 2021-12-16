Этимология слова "Москва": сильная охотница или мокрая медведица?Play04:45Moscow Kremlin Source: Flickr/Pavel Kazachkov CC BY 2.0Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.13MB) А этом подкасте мы говорим об истории слов русского языка. Хотите узнать о самых распространенных версиях происхождения слова "Москва"? Слушайте наш подкаст.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.Слушайте также:READ MOREЭтимология: бойкот, шовинизм, ловелас и другие слова-фамилииЭтимология игрока: интерес - азарт - риск - барышЭтимология: галиматья, ахинея и околесицаЭтимология: коктейль как петушиный хвост и другие напиткиShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод