Даже легкая форма COVID может привести к повреждению мозга — исследование

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Кэмерон Дейл заразился COVID-19 перед Новым годом - рассказывает, что появились знакомые многим симптомы вируса.





«Сильное потоотделение длилось 2-3 дня, и также боль в горле, просто вялость, недостаток энергии. Типичные симптомы».





Но что удивило 33-летнего мужчину, так это туман в голове, который сохраняется уже больше чем два месяца.





«Это похоже на затуманенность могза, когда вам просто трудно связать свои мысли, и вы слегка забываете, что только что делали».





Заядлый любитель чтения сейчас порой с трудом продирается через страницы.





«Мне приходится перебарывать себя, чтобы даже просто взять книгу и потом сконцентрироваться на странице, чтобы просто прочитать страницу, затем главу и вообще сохранять общую концентрацию, например, вспомнить, что я собирался сделать, когда встал с места».





Профессор Эшли Буш из Мельбурнского института неврологии и психического здоровья им. Флори говорит, что результаты нового исследования, проведенного в Соединенном Королевстве, подтверждают то, что многие уже и так давно подозревали.





"Люди, у которых развился COVID в этот период, на самом деле демонстрировали худшие когнитивные способности, чем те, у кого не было COVID. Таким образом, на самом деле произошло некоторое нарушение функции их мозга в результате инфекции COVID ".





Исследование шло около трех лет, в течении которых изучался мозг 785 участников, более чем половина из которых за это время переболели COVID.





Доктор Матхали Сашиндранат из Университета Монаша говорит, что исследование, опубликованное в журнале Nature, имеет важное значение, поскольку авторы изучили данные из британской базы данных биовизуализации мозга.





"Они говорят, что пораженные участки связаны с обонятельными ощущениями, так что это относится к обонянию. Таким образом, очевидно, очень хорошо задокументировано, что большинство инфекций COVID-19 начинаются с потери обоняния, а иногда и вкуса. Они действительно обнаружили, что эти области были затронуты. Но затем с помощью когнитивного тестирования они также смогли найти подтверждающие доказательства того, что части мозжечка были затронуты, и именно поэтому происходят изменения в когнитивных функциях».





Хотя профессор Буш говорит, что влияние COVID на мозг можно назвать относительно незначительным, состояние можно сравнить с заболеваниями, которые обычно возникают в пожилом возрасте, такие как болезни Альцгеймера и Паркинсона.





"Я не хочу на пугать людей, чтобы они начали думать, что мозг серьезно поврежден COVID. Это вызывает новые вопросы, и сейчас нам нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, верна ли эта пугающая перспектива. Но в то же время мы знаем, что COVID повлиял на мозг, и мы действительно несем ответственность за то, чтобы изучить долгосрочные последствия и узнать, насколько серьезными они могут быть".





Больше исследований необходимо в ходе продолжающегося изучения загадок этого вируса, который привел к хаосу по всему миру.











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