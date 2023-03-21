ДТП в Австралии: Что важно знать и предпринять

Key Points Согласно закону, все водители, задействованные в аварии, обязаны остановиться и обменяться деталями.

Полиция присутствует только при крупных ДТП, в которых есть травмы или другие потенциально незаконные, усугубляющие факторы.

В большинстве случаев водители, попавшие в незначительные аварии, могут самостоятельно решить между собой, что делать дальше.

Стороны, попавшие в аварию, в зависимости от их обстоятельств, могут возместить ущерб через частную страховую компанию, социальное страхование или систему компенсации работников.

В Австралии считается правонарушением, если вы не остановили свой автомобиль после столкновения с другим.





Первое, что нужно сделать после аварии, — это убедиться, что все участники аварии находятся в безопасности, и убедиться, что никому не требуется немедленная медицинская помощь.





«Важно убедиться, что вы и другие люди в безопасности. Проверьте потенциальные опасности вокруг вашего автомобиля и других транспортных средств, — и, самое главное, на дороге» — объясняет сержант полиции Нового Южного Уэльса Скотт Стаффорд из Управления дорожного патруля.



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«Обойдите машину, проверьте, что вокруг вас, а также рядом с другими транспортными средствами. Будьте предельно осторожны на дороге: машины на дороге могут представлять для вас большую опасность, чем ваша, порой незначительная, авария. Осмотритесь вокруг и, если все безопасно, переместите транспортные средства с главной дороги в сторону, в безопасное место, чтобы уже обменяться подробностями».





Если кто-то ранен, вы должны немедленно позвонить по номеру (000) и, если можете, окажите первую помощь. Операторы службы экстренной помощи вызовут полицию и другие соответствующие службы, например, скорую помощь или пожарные службы, если инцидент будет классифицирован как серьезное столкновение.





«Серьезное столкновение – это когда кто-либо застрял внутри транспортного средства, погиб или ранен, если кто-либо из водителей оказывается под воздействием алкоголя или наркотиков, или если какая-либо из сторон, участвовавших в столкновении, не остановилась и не обменялась своими данными» — добавляет сержант Стаффорд.



Police and local authorities work to clear the Harbour Bridge following a fatal crash earlier in the morning on the Harbour Bridge on August 27, 2020 in Sydney, Australia. Credit: James D. Morgan/Getty Images Полиция прибудет на место происшествия, если на проезжей части возникнет опасность, препятствие для движения транспорта или в аварии задействован крупно габаритный автомобиль. Полиция также может вмешаться, если кто-либо серьезно напуган или одна из сторон агрессивна.





Однако в большинстве небольших автомобильных столкновений, в которых никто не пострадал, стороны могут начать решать вопрос между собой. Полиции не требуется присутствовать на месте происшествия или возбуждать уголовное расследование мелких аварий.





Сержант Стаффорд объясняет, если обе машины на ходу и могут быть управляемы после столкновения, вам следует припарковаться на обочине дороги и обменяться данными с другим участником аварии.





«Вы можете сфотографировать каждое транспортное средство с номерным знаком. Сфотографируйте также повреждения автомобиля, затем сфотографируйте права другого человека, а затем вы также можете попросить контактный номер. Итак, все эти подробности о незначительном столкновении предоставьте вашей страховой компании. Далее выясните, кто был виноват в аварии, и свяжитесь с ними по поводу ремонта или оплаты других соответствующих расходов» — объясняет сержант Стаффорд.



Возмещение ущерба по частной страховке

Если у вас есть частная страховка автомобиля, вам стоит связаться со своим страховщиком и сообщить об инциденте.





«Когда вы подаете страховое требование, если вы не виноваты, но у вас нет имени и адреса другой стороны, ваш страховщик заставит вас покрыть определенную сумму. Но часто, если у вас есть вся информация виновной стороны, вам не придется ничего платить. Обратите внимание — есть ли свидетели или записи с камер видеонаблюдения, которые могут пригодиться позже, если возникнет подобная проблема» — объясняет Джейн Фоули, старший юрист организации Financial Rights.



If you are not at fault, it is critical to obtain the details of the other party to avoid unnecessary repair costs. Credit: Tanasin Srijaroensirikul / EyeEm/Getty Images Однако, если вы явно не виноваты, а другая сторона застрахована частным образом, г-жа Фоули говорит, что вы можете добиться, чтобы возмещения ущерба шло по страховке другого водителя, так что вы сэкономите на возмещении ущерба по своей.





«Лучше всего отвезти свою машину к механику и провести ее оценку. Как только вы получите оценку стоимости ущерба, отправьте оценку и фотографии машины другому водителю. Тогда другой водитель скорее всего передаст всю информацию своему страховщику, и этот страховщик свяжется с вами напрямую».



Страховщик другой стороны постарается уговорить вас отвезти машину к его механику. Вам не обязательно это делать. Нет необходимости получать несколько оценок ущерба. Страховщик виновной стороны не имеет права предварительно видеть или осматривать вашу машину. Джейн Фоули, старший юрист организации Financial Rights

Г-жа Фоули говорит, что для получения прямой выплаты от страховой компании другого водителя вы должны отправить им письмо-требование. Однако страховщик может решить договориться о сумме или провести оценку вашего предложения.





«Если сумма, которую вы запрашиваете, составляет менее 15 000 долларов, а другой страховщик не соглашается, вы можете подать на него жалобу в Австралийское управление по рассмотрению финансовых жалоб. Это бесплатная онлайн-схема разрешения споров. Они принимают решение и, в конечном итоге, пытаются урегулировать спор между сторонами».





«Если сумма превышает 15 000 долларов, а страховщик не идет на соглашение, вам придется подать иск в местный суд. Но прежде чем вы это сделаете, я настоятельно рекомендую вам получить частную юридическую консультацию» — объясняет г-жа Фоули.



Credit: Peter Stark/Getty Images/fStop

Что делать, если вы виновник аварии

Если вы виноваты и вы застрахованы, вы можете провести все необходимые расходы по своей страховке.





Однако, если вы виноваты и не застрахованы, вы, скорее всего, получите письмо с требованием с ценой ремонта от другой стороны. Но даже здесь есть возможность для переговоров.





«Лучше всего показать фотографии и расценки своему механику и попросить второе мнение. Вы можете договориться о соглашении об оплате, к примеру, если не можете себе позволить заплатить всю сумму сразу. Как вариант, вы можете предложить разбить общую сумму на несколько выплат. Но опять же, я бы рекомендовала сначала обратиться за юридической консультацией» — добавляет г-жа Фоули.



The Financial Rights website offers sample letters of demand and the Motor Vehicle Accident Problem Solver, an online tool to help navigate a variety of situations, depending on your jurisdiction and circumstances. Credit: Erik Von Weber/Getty Images

Обязательное страхование (Compulsory Third Party (CTP)

Если вы получили физическую или психологическую травму в результате дорожно-транспортного происшествия, вы можете подать иск в систему обязательного автострахования вашего штата или территории, также известную как CTP.





Страховые взносы CTP выплачиваются владельцами транспортных средств при регистрации их транспортных средств. Эта страховка не оплачивает ремонт транспортных средств, но покрывает ущерб имуществу и лечение людей, пострадавших в результате ДТП, если инцидент не был связан с работой.





В штате Виктория за систему CTP отвечает Комиссии по транспорту и несчастным случаям — TAC. Эта система страхует всех жителей штата, вне зависимости от того, кто виноват в аварии.





«Мы оплачиваем услуги терапевта или специалиста, больничные услуги, диагностику и тому подобное. Мы также можем оплатить услуги физиотерапевта, психолога, психотерапевта. Мы предоставляем поддержку при возвращении на работу, услуги по личному уходу, такие как садоводство и уборка, возмещение дохода и компенсацию» — объясняет Дэмиен Пул, руководитель отдела комплексного восстановления и серьезных травм Комиссии по транспорту и несчастным случаям штата Виктория.





Люди, пострадавшие в результате автомобильной аварии на производстве, должны подать иск о компенсации страховой компании своего работодателя.

