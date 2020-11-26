Отдых на пляже этим "КОВИДным летом" будет иным

((ТРАНСКРИПТ))





Отдых на пляже - культовое времяпрепровождение в Австралии.





Но этим летом все будет выглядеть немного иначе.





Некоторые муниципалитеты Сиднея будут требовать соблюдения правил по защите от коронавируса - COVID-safe - на своих пляжах, в том числе муниципалитет района Рэндвик на востоке Сиднея.





Мэр Дэнни Сэд говорит, что их цель - держать пляжи открытыми, но для этого им потребуется помощь общественности:





"Мы знаем, что ограничения будут ослабляться, на это есть план, и притом очень хороший план. Поэтому мы просим общественность сохранять бдительность и сделать общественную безопасность нашим самым важным приоритетом".





Жаркая погода и рекордное скопление людей на пляжах ожидаются уже в ближайшие дни, и власти не хотят рисковать.





Городской совет Рэндвика инвестирует 1,2 миллиона долларов в усиление мер безопасности по защите от COVID.





Мэр Сэд считает, что мониторинг количества людей на пляжах будет иметь решающее значение.





"У нас будут установлены разные количества посетителей, при которых мы будем знать, что пляжи безопасны, когда там тихо, когда там много народу, когда они почти загружены и когда они загружены на полную. Вы найдете эти числа на наших веб-сайтах, а также на сайтах спасателей на воде".





Дроны и веб-камеры будут отслеживать пропускную способность пляжей на побережье Сиднея, включая Coogee, Clovelly и Maroubra, где должен соблюдаться лимит - один человек на четыре квадратных метра.





Специальные сотрудники по COVID-безопасности и дополнительные спасатели будут всегда готовы помочь контролировать толпу.





Питер Хэлкроу - менеджер команды спасателей в городском совете Р'ндвик.





"Да, у нас есть автобусные маршруты, которые начнут переправлять людей из этого района, у нас есть системы громкой связи, чтобы информировать толпу. У нас есть веб-сайт, который люди могут проверить перед тем, как отправиться на пляж, они могут проверить наш веб-сайт и понять, какова вместимость и какие условия на наших пляжах сейчас".





Полиция также будет отслеживать правонарушения, связанные с употреблением алкоголя.





Говорит супериндент Рохан Крамзи из местного отделения Восточных пляжей Сиднея:





"Мы хотим, чтобы люди наслаждались отдыхом на пляжах, в парках и других открытых пространствах и делали это без рисков здоровью. Поэтому мы просим сообщество помочь нам в этом, если выпивать - то делать это ответственно, наслаждаться природой, но делать это так, чтобы окружающие тоже могли наслаждаться".





Многие пляжи Сиднея закрывались в марте после того, как огромные толпы людей продолжали стекаться к воде, несмотря на правила социального дистанцирования.





Но власти надеются избежать такого на этот раз, вводя меры с этих выходных.





Посетителей пляжей просят держаться подальше от других групп людей и покидать пляж, как только они искупались, а не оставаться там на пикник или сидеть весь день.





Муниципалитет также просит жителей проверять пропускную способность пляжа, посмотрев видео с веб-камер муниципалитета, и избегать пиковых периодов.





SBS News поговорили с людьми на пляже Coogee, чтобы узнать их мнение о новых мерах.





Мужчина: Я считаю, что это очень хорошие меры для защиты людей. Во-первых, чтобы защитить себя, а также помочь другим людям.





Женщина: Учитывая, что все люди приходят на пляж летом и он будет переполнен, поэтому я думаю, что для всех хорошо и безопасно следовать этим мерам.





Мужчина: Нет, послушайте, я думаю что единственная проблема на пляже сегодня, что это выходные.





Женщина: По сути, каждый человек несет ответственность за безопасность общества и своего сообщества: все в наших руках.





Людям также рекомендуется быть в маске по дороге на пляж, если социальное дистанцирование невозможно.





Другие штаты, включая Квинсленд и Южную Австралию, еще не приняли аналогичные меры для своих пляжей.





Но по мере того, как правила на границах смягчаются и температура растет, это, вероятно, изменится.



