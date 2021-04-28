Эксперты предупреждают, что система неотложной помощи находится в худшем состоянии за десятилетия

((ТРАНСКРИПТ))





Переполненные отделения скорой помощи, выросшее время ожидания машин скорой помощи и перерабатывающий медицинский персонал: врачи заявляют, что нагрузка на систему здравоохранения и больницы сейчас худшая за последние десятилетия.





Президент Австралийско-азиатского колледжа неотложной медицины доктор Джон Боннинг говорит:





"Мы не рады скорой зиме, мы переживаем беспрецедентный уровень выгорания персонала, медсестры увольняются, мы переживаем о наших пациентах, мы переживаем о наших людях, но нам нужна помощь".





Во время пика COVID в Австралийском отделении неотложной помощи количество обращений снизилось, плановые операции были отменены, широко использовалась телемедицина, а вирусные болезни типа гриппа сильно сократились.





Но доктор Боннинг говорит, что количество поступлений в отделения неотложной помощи сейчас превышает уровень до COVID, и врачи справляются с трудом.





«Проблема особенно остро стоит в отделении неотложной помощи, где 70-80% наших пациентов ждут своей кровати в системе, которая не может справиться с такой нагрузкой».





Профсоюз скорой помощи штата Виктория заявляет, что при таком скоплении людей в приемном отделении неотложной помощи парамедикам приходится часами ждать, чтобы передать пациентов.





Секретарь Дэнни Хилл говорит, что возможности бригад скорой помощи существенно снизились.





«Наши парамедики, работающие 10-часовую смену, обычно имеют за смену 10-12 случаев, но в настоящее время они обрабатывают только 1-2 заявки за дежурство, потому что все время проводят в ожидании в больницах».





Время приезда машины скорой помощи в Виктории выросло уже в прошлом квартале.





В наиболее серьезных случаях парамедики были на месте менее чем за 15 минут примерно в 79 процентах вызовов, по сравнению с 82 процентами годом ранее.





Дэнни Хилл говорит, что в экстренной ситуации каждая минута имеет значение.





«На данный момент дело обстоит так, что каждый пятый пациент не получает скорую помощь в течение 15 минут, и если это остановка сердца или серьезный инсульт, каждая минута имеет значение, чтобы спасти жизнь пациента».





Всего несколько дней назад 32-летняя женщина была найдена мертвой в своем доме в Caulfield North через 6 с половиной часов после того, как она позвонила по номеру 000.





Офис премьера штата Виктория сообщил SBS, что в течение следующих четырех лет инвестируется девять миллиардов долларов, чтобы помочь больницам и всей местной системе здравоохранения выйти из периода пандемии сильнее, чем она была ранее.





И что правительство штата Виктория тесно сотрудничает со службой скорой помощи Виктории и службами здравоохранения для того, чтобы понять, какие шаги еще необходимы.





Д-р Омар Хоршид из Австралийской медицинской ассоциации говорит, что нынешний кризис является результатом того, что отделения неотложной помощи компенсируют неэффективность других частей системы здравоохранения, когда врачи скорой помощи принимают пациентов с психическими расстройствами, престарелых и других людей, которым просто некуда больше обратиться.





«Мы очень давно знаем, что, если мы организуем систему здравоохранения правильно, если будет организована помощь людям с хроническими заболеваниями, правильная помощь пожилым людям, мы сможем избежать того, чтобы люди приезжали в госпиталь».





Он говорит, что в долгосрочной перспективе в системе необходимо улучшить взаимодействие и выстроить более эффективную модель финансирования, а в краткосрочной перспективе - организовать больше коек и медицинского персонала.





Д-р Омар Хоршид высказывает опасения, что без срочных мер прямо сейчас - еще одна крупная вспышка COVID может обернуться катастрофой.





«Как мы вообще собираемся справиться, когда COVID придет в Австралию, если сейчас наши наши госпитали с трудом справляются со срочными случаями желтого и черного кода, потому что они настолько переполнены».











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