Эксперты предупреждают, что система неотложной помощи находится в худшем состоянии за десятилетия

((ТРАНСКРИПТ))
Переполненные отделения скорой помощи, выросшее время ожидания машин скорой помощи и перерабатывающий медицинский персонал: врачи заявляют, что нагрузка на систему здравоохранения и больницы сейчас худшая за последние десятилетия.
Президент Австралийско-азиатского колледжа неотложной медицины доктор Джон Боннинг говорит:
"Мы не рады скорой зиме, мы переживаем беспрецедентный уровень выгорания персонала, медсестры увольняются, мы переживаем о наших пациентах, мы переживаем о наших людях, но нам нужна помощь".
Во время пика COVID в Австралийском отделении неотложной помощи количество обращений снизилось, плановые операции были отменены, широко использовалась телемедицина, а вирусные болезни типа гриппа сильно сократились.
Но доктор Боннинг говорит, что количество поступлений в отделения неотложной помощи сейчас превышает уровень до COVID, и врачи справляются с трудом.
«Проблема особенно остро стоит в отделении неотложной помощи, где 70-80% наших пациентов ждут своей кровати в системе, которая не может справиться с такой нагрузкой».
Профсоюз скорой помощи штата Виктория заявляет, что при таком скоплении людей в приемном отделении неотложной помощи парамедикам приходится часами ждать, чтобы передать пациентов.
Секретарь Дэнни Хилл говорит, что возможности бригад скорой помощи существенно снизились.
«Наши парамедики, работающие 10-часовую смену, обычно имеют за смену 10-12 случаев, но в настоящее время они обрабатывают только 1-2 заявки за дежурство, потому что все время проводят в ожидании в больницах».
Время приезда машины скорой помощи в Виктории выросло уже в прошлом квартале.
В наиболее серьезных случаях парамедики были на месте менее чем за 15 минут примерно в 79 процентах вызовов, по сравнению с 82 процентами годом ранее.
Дэнни Хилл говорит, что в экстренной ситуации каждая минута имеет значение.
«На данный момент дело обстоит так, что каждый пятый пациент не получает скорую помощь в течение 15 минут, и если это остановка сердца или серьезный инсульт, каждая минута имеет значение, чтобы спасти жизнь пациента».
Всего несколько дней назад 32-летняя женщина была найдена мертвой в своем доме в Caulfield North через 6 с половиной часов после того, как она позвонила по номеру 000.
Офис премьера штата Виктория сообщил SBS, что в течение следующих четырех лет инвестируется девять миллиардов долларов, чтобы помочь больницам и всей местной системе здравоохранения выйти из периода пандемии сильнее, чем она была ранее.
И что правительство штата Виктория тесно сотрудничает со службой скорой помощи Виктории и службами здравоохранения для того, чтобы понять, какие шаги еще необходимы.
Д-р Омар Хоршид из Австралийской медицинской ассоциации говорит, что нынешний кризис является результатом того, что отделения неотложной помощи компенсируют неэффективность других частей системы здравоохранения, когда врачи скорой помощи принимают пациентов с психическими расстройствами, престарелых и других людей, которым просто некуда больше обратиться.
«Мы очень давно знаем, что, если мы организуем систему здравоохранения правильно, если будет организована помощь людям с хроническими заболеваниями, правильная помощь пожилым людям, мы сможем избежать того, чтобы люди приезжали в госпиталь».
Он говорит, что в долгосрочной перспективе в системе необходимо улучшить взаимодействие и выстроить более эффективную модель финансирования, а в краткосрочной перспективе - организовать больше коек и медицинского персонала.
Д-р Омар Хоршид высказывает опасения, что без срочных мер прямо сейчас - еще одна крупная вспышка COVID может обернуться катастрофой.
«Как мы вообще собираемся справиться, когда COVID придет в Австралию, если сейчас наши наши госпитали с трудом справляются со срочными случаями желтого и черного кода, потому что они настолько переполнены».
Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?
Перейдите , чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:
ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!