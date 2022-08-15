Эксперты бьют тревогу из-за перегрузки системы здравоохранения

Steps to boost paramedics and ambulance stations in a number of states

Paramedics are seen tending to their ambulance outside St Vincent hospital in Melbourne Source: AAP

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Австралийские хирурги бьют тревогу из-за растущего числа плановых операций, а отделения неотложной помощи больниц пытаются справиться с зимним наплывом больных. Из-за кризиса руководители нескольких штатов увеличили число парамедиков и станций скорой помощи.

Новое лейбористское правительство Южной Австралии пообещало выделить почти 1 миллиард долларов на улучшение здравоохранения, включая еще 350 работников скорой помощи и новую штаб-квартиру службы.

Новый Южный Уэльс также объявил об увеличении штата более чем на 2000 дополнительных парамедиков и о создании десятков станций скорой помощи, чтобы справиться с растущей нагрузкой.

Премьер Нового Южного Уэльса
Доминик Перротте объявил
о трехпроцентном повышении заработной платы для работников государственного сектора, а также о выплате благодарности в размере 3000 долларов медицинским работникам, трудящимся на передовой.

Ежедневно отделения неотложной помощи по всей Австралии посещают около 25 000 человек. Многие часами ждут осмотра.

В государственных больницах не хватает ресурсов и персонала, тысячи работников не могут выйти на рабочие места из-за COVID-19.

В штате Виктория более 1500 сотрудников больниц в настоящее время не работают из-за болезни.

Президент Австралийской медицинской ассоциации штата Виктория Родерик Макрей описывает нехватку персонала как “глубокую” проблему.

"Воздействие COVID-19. Локдаунов. Усталость персонала. И теперь - понятно, что сейчас зима. И каждый год приходит зима и вызывает собственный кризис в системе государственных больниц. В этом году он сильно усугубляется количеством стационарных пациентов, которые лечатся как от болезней, связанных с COVID-19, так и теперь от состояний, связанных с гриппом influenza-А. Каждая часть системы здравоохранения находится под нагрузкой".

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