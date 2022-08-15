Эксперты бьют тревогу из-за перегрузки системы здравоохранения

Новое лейбористское правительство Южной Австралии пообещало выделить почти 1 миллиард долларов на улучшение здравоохранения, включая еще 350 работников скорой помощи и новую штаб-квартиру службы.
Новый Южный Уэльс также объявил об увеличении штата более чем на 2000 дополнительных парамедиков и о создании десятков станций скорой помощи, чтобы справиться с растущей нагрузкой.
Премьер Нового Южного Уэльса о трехпроцентном повышении заработной платы для работников государственного сектора, а также о выплате благодарности в размере 3000 долларов медицинским работникам, трудящимся на передовой.
Ежедневно отделения неотложной помощи по всей Австралии посещают около 25 000 человек. Многие часами ждут осмотра.
В государственных больницах не хватает ресурсов и персонала, тысячи работников не могут выйти на рабочие места из-за COVID-19.
В штате Виктория более 1500 сотрудников больниц в настоящее время не работают из-за болезни.
Президент Австралийской медицинской ассоциации штата Виктория Родерик Макрей описывает нехватку персонала как “глубокую” проблему.
"Воздействие COVID-19. Локдаунов. Усталость персонала. И теперь - понятно, что сейчас зима. И каждый год приходит зима и вызывает собственный кризис в системе государственных больниц. В этом году он сильно усугубляется количеством стационарных пациентов, которые лечатся как от болезней, связанных с COVID-19, так и теперь от состояний, связанных с гриппом influenza-А. Каждая часть системы здравоохранения находится под нагрузкой".
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