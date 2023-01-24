"Советская Софи Лорен": в Мельбурне скончалась актриса Майя Менглет

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Фото из семейного альбома Алексея Менглета. Credit: Supplied by A.Menglet

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На прошлой неделе в возрасте 87 лет в Мельбурне умерла известная советская актриса театра и кино Майя Менглет. Мы передали нашему многолетнему коллеге Алексею Менглету соболезнования многих слушателей в связи со смертью его мамы и попросили поделиться своими воспоминаниями о ней.

Самой известной работой Майи Менглет в кино была главная женская роль в фильме «Дело было в Пенькове» в 1957 году, где её партнером был Вячеслав Тихонов. Майя вместе со своим мужем, актером Леонидом Сатановским, много лет играла в Московском театре им. Станиславского.
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