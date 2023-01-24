"Советская Софи Лорен": в Мельбурне скончалась актриса Майя Менглет

Самой известной работой Майи Менглет в кино была главная женская роль в фильме «Дело было в Пенькове» в 1957 году, где её партнером был Вячеслав Тихонов. Майя вместе со своим мужем, актером Леонидом Сатановским, много лет играла в Московском театре им. Станиславского.

