Чемпионат мира по футболу 2022: комментирует Леонид Сандлер

SBS на русском языкеOther ways to listen Чемпионат мира по футболу 2022: комментирует Леонид СандлерPlay16:05SBS на русском языкеOther ways to listen Леонид Сандлер на ЧМ по футболу в Москве Credit: Leonid SandlerGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.73MB)Published 24 November 2022 at 10:43amBy Svetlana PrintcevSource: SBSAvailable in other languages Чемпионат мира по футболу продолжается, уже сыграно несколько матчей, не обошлось и без сюрпризов. О прошедших и предстоящих в ближайшие дни играх рассказывает спортивный обозреватель Леонид Сандлер.Published 24 November 2022 at 10:43amBy Svetlana PrintcevSource: SBSAvailable in other languagesКак смотреть и слушать ЧМ 2022 на SBS:Как смотреть ЧМ по футболу FIFA 2022ᵀᴹ в прямом эфире и бесплатно на SBSShareLatest podcast episodesПрограмма SBS Russian — Эфир от 24.11.2022Новости SBS на русском языке - 24.11.2022Учим английский. Говорим о футболе | Чемпионат мира по футболу#8 Ку-ку, кукабара! Школы