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Чемпионат мира по футболу 2022: комментирует Леонид Сандлер

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Леонид Сандлер на ЧМ по футболу в Москве Credit: Leonid Sandler

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Published 24 November 2022 at 10:43am
By Svetlana Printcev
Source: SBS
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Чемпионат мира по футболу продолжается, уже сыграно несколько матчей, не обошлось и без сюрпризов. О прошедших и предстоящих в ближайшие дни играх рассказывает спортивный обозреватель Леонид Сандлер.

Published 24 November 2022 at 10:43am
By Svetlana Printcev
Source: SBS
Available in other languages
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