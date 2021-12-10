«Футбол помог многим поколениям мигрантов адаптироваться»Play08:21 Source: Petr KuzminGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.52MB) Пётр Кузьмин рассказал, как сыграл на Красной площади в команде болельщиков Aussie Supporteroos, а также объяснил, почему футбол помогает мигрантам адаптироваться к новой жизни в Австралии.Слушайте также:READ MORE"Болельщики" против "Болельщиков" со счетом 0-3Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод