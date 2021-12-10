«Футбол помог многим поколениям мигрантов адаптироваться»

Supporteroos

Source: Petr Kuzmin

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Пётр Кузьмин рассказал, как сыграл на Красной площади в команде болельщиков Aussie Supporteroos, а также объяснил, почему футбол помогает мигрантам адаптироваться к новой жизни в Австралии.

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