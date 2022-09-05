Бывшего журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии

Два года назад мы публиковали интервью с тогдашним адвокатом Ивана Сафронова Иваном Павловым, который с тех пор сам стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования, его адвокатский статус был приостановлен и он покинул Россию. Послушать интервью можно здесь:

