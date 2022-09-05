Бывшего журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии

Announcement of the verdict in the case of adviser to the head of Roskosmos, former journalist of the Kommersant newspaper Ivan Safronov, accused of high treason in the Moscow City Court.

Announcement of the verdict in the case of adviser to the head of Roskosmos, former journalist of the Kommersant newspaper Ivan Safronov, accused of high treason in the Moscow City Court. Defendant Ivan Safronov (center), lawyer Dmitry Katchev (left) before the court session. Credit: Kommersant Photo Agency/Sipa USA/AAP Image

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Московский городской суд огласил приговор журналисту Ивану Сафронову по делу о государственной измене - 22 года колонии строгого режима, штраф 500 тысяч рублей и два года ограничения свободы после освобождения.

Два года назад мы публиковали интервью с тогдашним адвокатом Ивана Сафронова Иваном Павловым, который с тех пор сам стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования, его адвокатский статус был приостановлен и он покинул Россию. Послушать интервью можно здесь:
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